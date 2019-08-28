Відомий бренд звинувачують в епідемії наркоманії через знеболювальні
Компанію Johnson & Johnson оштрафували на 572 мільйони доларів за те, що знеболювальні, які вона випускає, спричинили епідемію наркотичної залежності в штаті Оклахома.
Ліки, що містять опіоїди, стали причиною майже 400 тисяч смертей від передозування за період з 1999 по 2017 роки, пише BBC з посиланням на судове рішення. Це офіційна оцінка Центрів по контролю і профілактиці захворювань США.
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Звинувачення проти Johnson & Johnson
Позивачі проти компанії стверджували, що активна реклама і приховування інформації призвели до того, що пацієнти вимагали від лікарів прописувати їм саме ці препарати. При цьому медики охоче призначали їх в дозах набагато більших, ніж було необхідно. Це спричинило різкий стрибок смертності від передозувань опіоїдами.
Фармакологічна компанія Johnson & Johnson фінансувала організації та асоціації, які займалися просуванням і прихованою рекламою цих препаратів. Останні видавали себе за "незалежних громадських експертів" і навіть за організації із захисту прав пацієнтів.
Генеральний прокурор штату Оклахома Майк Хантер після оголошення судового рішення заявив, що компанія використала псевдонауку і дезінформацію, щоб применшити ризики прийому опіоїдів.
Це, за його словами, призвело до найгіршого в історії штату і країни суспільної кризи, і ця криза була створена штучно.
Інші фармфірми Purdue Pharma і Teva Pharmaceutical пішли на врегулювання поданих проти них судових позовів. У результаті вони виплатили штату 270 мільйонів і 85 мільйонів доларів відповідно.
Лише Johnson & Johnson відмовилася визнавати свою провину.
У Johnson & Johnson відмовляються визнати свою провину
Що кажуть в компанії Johnson&Johnson
Фармакологічна компанія після винесення судового рішення негайно заявила, що подасть апеляцію.
Адвокати корпорації заявляли в суді, що маркетингова кампанія мала наукове обґрунтування. А частка опіоїдних знеболювальних ліків компанії серед усіх препаратів, які виписуються в Оклахомі, була мізерно малою.
У компанії заявили, що мають намір захищати свою позицію до кінця.
За словами судді, штраф у 572 мільйонів доларів піде на оплату лікування опіоїдної залежності.
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