Відомий бренд звинувачують в епідемії наркоманії через знеболювальні

Компанію Johnson & Johnson оштрафували на 572 мільйони доларів за те, що знеболювальні, які вона випускає, спричинили епідемію наркотичної залежності в штаті Оклахома.

Ліки, що містять опіоїди, стали причиною майже 400 тисяч смертей від передозування за період з 1999 по 2017 роки, пише BBC з посиланням на судове рішення. Це офіційна оцінка Центрів по контролю і профілактиці захворювань США.

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Звинувачення проти Johnson & Johnson

Позивачі проти компанії стверджували, що активна реклама і приховування інформації призвели до того, що пацієнти вимагали від лікарів прописувати їм саме ці препарати. При цьому медики охоче призначали їх в дозах набагато більших, ніж було необхідно. Це спричинило різкий стрибок смертності від передозувань опіоїдами.

Опіоїди – що це? Це психоактивні речовини, отримані з опійного маку, або їх синтетичні аналоги та з’єднання, що синтезуються нашим організмом. Препарати дають відчуття ейфорії та іноді викликають сон. Також вони мають знеболювальний ефект.

Фармакологічна компанія Johnson & Johnson фінансувала організації та асоціації, які займалися просуванням і прихованою рекламою цих препаратів. Останні видавали себе за "незалежних громадських експертів" і навіть за організації із захисту прав пацієнтів.

Генеральний прокурор штату Оклахома Майк Хантер після оголошення судового рішення заявив, що компанія використала псевдонауку і дезінформацію, щоб применшити ризики прийому опіоїдів.

Це, за його словами, призвело до найгіршого в історії штату і країни суспільної кризи, і ця криза була створена штучно.

Інші фармфірми Purdue Pharma і Teva Pharmaceutical пішли на врегулювання поданих проти них судових позовів. У результаті вони виплатили штату 270 мільйонів і 85 мільйонів доларів відповідно.

Лише Johnson & Johnson відмовилася визнавати свою провину.



У Johnson & Johnson відмовляються визнати свою провину

Що кажуть в компанії Johnson&Johnson

Фармакологічна компанія після винесення судового рішення негайно заявила, що подасть апеляцію.

Адвокати корпорації заявляли в суді, що маркетингова кампанія мала наукове обґрунтування. А частка опіоїдних знеболювальних ліків компанії серед усіх препаратів, які виписуються в Оклахомі, була мізерно малою.

У компанії заявили, що мають намір захищати свою позицію до кінця.

За словами судді, штраф у 572 мільйонів доларів піде на оплату лікування опіоїдної залежності.

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