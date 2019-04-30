Відсутність цукру в чаї не впливає на його смак

Деяким людям експерти радять вживати менше цукру, і це стосується додавання його у напої. Комусь може здатися, що чай без цукру вживати неможливо, оскільки він стає неприємним на смак.

Вчені з Університетського коледжу Лондона спростували це припущення.

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Різка відмова від цукру, поза всякими сумнівами, зробить чай не дуже приємним для людини. Однак якщо люди будуть поступово додавати все менше і менше цукру в чай, то з часом вони звикнуть до нового смаку, і він залишиться для них таким же приємним, як і чай зі звичним вмістом цукру.

Експерти не рекомендують вживати в день більше 7 чайних ложок цукру. Це стосується не тільки того, що ми сиплемо в чай ​​і каву, але і містять цукор продуктів харчування. Середньостатистичний українець, як показує практика, вживає в два-три рази більше цукру в день.

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