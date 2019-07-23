Чому виникають викидні

Статистика стверджує, що в залежності від країни, де проходить вагітність, викидень трапляється в середньому у 10-20% жінок. Але це тільки ті випадки вагітності, про які було відомо жінці.

Виявляється, фактично жінки вагітніють приблизно втричі частіше, ніж помічають, але у двох третинах випадків вагітність переривається природним шляхом на ранній стадії.

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Як не сумно, викидень – це найчастіший результат запліднення. Це один з двох природних варіантів розвитку подій в процесі розмноження людини.

Проте, вчені попереджають, що причиною раннього викидня можуть стати не тільки нежиттєздатність ембріона, а й стрес або надмірні фізичні навантаження жінки в перші тижні після зачаття. Та й в наступні тижні вагітності перенапружуватися не варто.

Найчастіші причини викидня

1. Генетичні фактори – складають 3-6%.

2. Анатомічні фактори – 10-16%.

3. Вроджені аномалії розвитку матки (повне подвоєння матки, дворога, сідлоподібна, однорога матка, часткова або повна внутрішньоматкова перегородка), набуті анатомічні дефекти, внутрішньоматкові синехії (синдром Ашермана), субмукозна міома матки.

4. Ендокринні фактори – від 8 до 20%. Найчастіше це: недостатність лютеїнової фази (НЛФ), гіперсекреція ЛГ, гіперандрогенія,

дисфункція щитоподібної залози, цукровий діабет.

5. Імунологічні фактори – до 80%. ️Антифосфоліпідний синдром. Наявність у подружжя підвищеної кількості (понад 3) загальних антигенів системи головного комплексу гістосумісності (часто при родинних шлюбах), низький рівень блокуючих чинників в сироватці матері.

6. Інфекційні чинники. Більш характерні для пізніх викиднів і передчасних пологів. Але і на ранніх етапах може послужити причиною викидня внаслідок хронічного ендометриту.

Як розрізнити викидень

Під час викидня можлива поява болю в нижній ділянці живота, які нерідко віддають в поперековий відділ. Спостерігаються переймоподібні тупі болі, погіршення самопочуття, слабкість, нудота, запаморочення. Наявність таких симптомів зовсім не обов’язково свідчить про викидень, але при їх появі краще негайно звернутися до лікаря.

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