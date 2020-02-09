Вікторія Бекхем стала жертвою непрофесійного стоматолога: як обрати лікаря, щоб не пошкодувати

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем потрапила у руки непрофесійного стоматолога. У результаті зірка не лише втратила 30 000 фунтів, а й отримала тимчасовий дефект мови і набряк ясен. Про те, як правильно обрати стоматолога та на що потрібно звернути увагу – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

У соціальних мережах дружина футболіста Девіда Бекхема розповіла, що треба уважно ставитися до вибору дантистів. Відомо, що дизайнерці, яка забажала поставити вініри, довелося звернутися до нового стоматолога, який зміг виправити помилки, пише The Sun.

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У неділю, 9 лютого, у світі відзначається Міжнародний день стоматолога. Відтак журналісти Здоров’я 24 поспілкувалися з українським стоматологом, доктором медичних наук, професором Ярославом Заблоцьким про те, як обрати стоматолога і не втрапити в халепу.

Стоматолог Ярослав Заблоцький "Вибір стоматолога – це непросте завдання. Часто самі ви не можете зробити правильний вибір, оскільки орієнтуєтеся лише на поради друзів"

Як обрати стоматолога: поради

Інфекційна безпека та обладнання в клініці

Щоб переконатися, що медичний заклад і безпосередньо лікар-стоматолог виконують вимоги інфекційної безпеки, зверніть увагу на:

наявність рукавичок у лікаря,

чи використовує лікар стерильні інструменти,

як саме стерилізуються інструменти.

На думку фахівця, видимі стандарти чистоти дуже важливі.

Професіоналізм лікаря і команди

Якщо потрібно просто запломбувати зуб – це легко, адже в Україні є багато хороших лікарів, які займаються пломбуванням зубів. Однак зі складнішими процедурами – потрібна команда, а не один стоматолог.

"Якщо ви шукаєте складне рішення, наприклад, лікування "мертвих" зубів або імплантацію, то в цьому випадку потрібно дуже добре подумати, тому що, як правило, тоді потрібна командна робота. Вам потрібен лікар-хірург, лікар-протезист, лікар-терапевт", – додає Заблоцький.

Також у клініці має бути все необхідне обладнання. До прикладу, без рентгенограми лікар не може прийняти правильне та ефективніше рішення про лікування.

Наявність ліцензій і медичних дозволів у клініки

Пацієнт має право перевірити всі ліцензії та дозволи. Скажімо, якщо людині потрібна зубна імплантація, то це вже операція, для якої потрібен анестезіолог, що буде використовувати для роботи необхідні препарати. Відтак лікарня зобов'язана мати лізенцію на право зберігати і використовувати їх.

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