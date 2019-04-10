Винайшли експериментальну вакцину, яка вчить організм боротись з раком

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Вакцина від раку
Вакцина від раку / pixabay.com

Цей препарат допомагає нашому тілу відшукувати і знищувати пухлини. Відразу у трьох пацієнтів з невиліковною лімфомою завдяки вакцині наступила ремісія.

Вчені з Mount Sinai Hospital в Нью-Йорку розробили експериментальну вакцину від раку, яка вчить наш організм боротися з пухлинами, йдеться на сайті лікарні. 

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З її допомогою відразу у трьох пацієнтів з лімфомою наступила ремісія. Вакцину необхідно вводити безпосередньо у саму пухлину. Вона навчає імунну систему знаходити і знищувати злоякісні клітини не тільки в первинної пухлини, але і по всьому організму.

Через уколи пройшли 11 пацієнтів з лімфомою. Ремісія спостерігалося протягом декількох місяців і навіть років. Результати експерименту виявилися настільки успішними, що експерти назвали проривом.

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Багатьох з нас може ввести в оману саме слово "вакцина", оскільки ми звикли сприймати їх, як профілактичні ліки, які не дають будь-якій хворобі можливості вражати організм (наприклад, вакцина від кору). Однак цей препарат не запобігає раку, він допомагає лікувати його за рахунок навчання імунної системи.

Дослідники вколювали в пухлини стимулятор, який привертає дендритні клітини лімфатичної системи імунної системи. Після впливу на пухлину низької дози опромінення туди водили другий стимулятор з активними дендритними клітинами. Вони робили "інструктаж" Т-клітинам імунної системи про те, як виявляти і знищувати ракові клітини, при цьому не чіпаючи здорові клітини.

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Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання Інфографіка
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