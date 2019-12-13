Винайшли розумні контактні лінзи, які самостійно контролюють стан очей

Ці контактні лінзи повинні стежити за станом очей, виявляти проблеми з зором та допомагати в лікуванні.

Команда вчених з Південної Кореї додали в контактну лінзу мініатюрні електронні схеми, акумулятори та антени, повідомляє WebMD.

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Нові лінзи не обмежують поле зору, а також не викликають подразнення чи дискомфорту.

Теоретично цей пристрій може віднайти на ранній стадії такі серйозні захворювання, як глаукому чи діабет,

– сказав автор дослідження Санг-Янг Лі.



Створили контактні лінзи, які зможуть діагностувати хвороби очей в майбутньому / Unsplash

Лінзи вже протестували на кролях та одній людині. Впродовж 10 хвилин вони не викликали ні дискомфорту, ні почервоніння очей. Тестовий пацієнт не скаржився на обмеженість поля зору.

Але члени команди розуміють, що треба провести масштабне дослідження на людях, яке ще навіть не заплановане. Це означає, що пацієнтам ще довго чекати того моменту, коли розробка з'явиться на ринку.

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