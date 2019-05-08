Виникає лише у старості: помилкові твердження про глаукому

Глаукома – це важке захворювання ока. Без вчасного виявлення та відсутності лікування воно може призвести до сліпоти.

74% людей з інвалідністю по зору мають нейродегенеративні захворювання, серед яких перше місце посідає глаукома.

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Лікар-офтальмолог Юлія Прокоп'єва назвала найпопулярніші міфи про глаукому.

Глаукома – симптоми • "літаючі мушки" перед очима;

• райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;

• затуманення, часта зміна окулярів.

Міф 1. Глаукома виникає тільки у літніх людей

Насправді ж, глаукома – це не вікове захворювання. Хвороба може розвинутися у будь-якому віці, навіть у дитинстві.

Міф 2. Біль в очах – це ознака високого тиску, але не глаукоми

Підступність глаукоми в тому, що ми її не відчуваємо, тобто ми ніяк не відчуваємо підвищення внутрішньоочного тиску. Природно, є винятки, але про них не сьогодні. І тому, коли болять очі, то ми не думаємо про глаукому, як про причину.

Міф 3. Від антиглаукомних крапель треба "відпочивати"

Не варто цього робити. Це й стосується будь-яких призначених ліків. Скасовувати або призначати нові краплі тільки за рекомендацією вашого лікаря.

Міф 4. При глаукомі можна носити контактні лінзи

Насправді ж, можна носити за умови, якщо вам комфортною. Річ у тому, що практично всі антиглаукомні краплі, містять консервант і разом з контактними лінзами можуть спровокувати синдром сухого ока.

При цьому варто активно зволожувати очі активно краплями без консервантів і не нехтувати всіма правилами використання м'яких контактних лінз.

Міф 5. Операція може вилікувати очі від глаукоми

Глаукома – це хронічне захворювання, таке як цукровий діабет або гіпертонічна хвороба. Цю хворобу потрібно прийняти і навчитися з нею жити. Оперативне лікування дає лише тимчасовий ефект.

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