Вітамін А знижує ризик захворювання на рак

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Вітамін А запобігає раку
Вітамін А запобігає раку / unsplash.com

Щоденний раціон з високим вмістом вітаміну А, знижує ризик захворіти на один з найбільш поширених та найбільш агресивних видів раку, карциному, на 17%.

Група дослідників з Браунівського універститу дійшли висновку, що вітамін А запобігає появі карциноми, пише Brown University News.

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Карцинома – це другий за поширеністю вид раку, злоякісне новоутворення, яке розвивається з клітин епітеліальної тканини, яка є основою шкіри, слизової оболонки та внутрішніх органів. Щорічно це ракове захворювання діагностується у близько 6 млн. людей. Смертність від карциноми сьогодні є на другому місці після серцево-судинних захворювань.

Дослідницька група, очолена американськими епідеміологами, проаналізувала раціон та результати аналізу раку шкіри учасників дослідження, яке складалось з двох блоків: у першому блоці досліджували 121700 американок з 1984 по 2012 роки, у другому – 51529 американців з 1986 по 2012 роки.

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 Результати досліджень ризику захворювання на рак серед американців

Приблизно 123 000 учасників були білошкірими (і були більш схильними до розвитку карциноми). Результати досліджень були опубліковані в Журналі американської Медичної Асоціації Дерматрології 31 липня 2019 року. Згідно з результатами дослідження учасники, які вживали більше вітаміну А, мали на 17% менший ризик захворіти на рак, ніж решта учасників.

Як можна себе вберегти?

Для того, аби знизити ймовірність захворіти на цю недугу, варто вживати щоденну необхідну норму вітаміну А, який є важливим компонентом для росту та розвитку клітин. Значна кількість цього вітаміну можна отримати з фруктів та овочів, наприклад, з солодкої картоплі, моркви, дині та ін. Однак, необхідно пам`ятати, що надлишок вітаміну А може призвести до нудоти, діареї, втрати апетиту та інших неприємних наслідків. Тому не варто цим зловживати.

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Теги: Новини Здоров'я Здорове харчування Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження Профілактика захворювань
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