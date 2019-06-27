В Україні заборонили популярний вітамінний комплекс
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату "Неуробекс Форте-Тева".
Заборону встановили у четвер, 27 червня.
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Мова йде про "Неуробекс Форте-Тева", таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 та 6 блістерів у картонній коробці. Виробником вітамінів є ТОВ Актавіс Індонезія, Індонезія
Препарат всіх серій заборонили через невідповідність зразків серій U2240201, N2240106, N2240107, N2240108 по 10 таблеток у блістері за показником "Кількісне визначення ціанокобаламіну (В12)"– показник занижений.
В Україні заборонили всі серії комплексу вітамінів "Неуробекс Форте-Тева"
Застосування "Неуробексу Форте-Теви"
Вітаміни призначають у комплексному лікуванні невритів, поліневритів і невралгій (запалення нервів), таких як:
- невралгія трійчастого нерва;
- міжреберна невралгія;
- ішіас;
- поперековий синдром (люмбаго);
- плексит (шийного та плечового сплетінь);
- корінцеві неврити внаслідок дегенеративних захворювань хребта;
- прозоплегія (ураження лицьового нерва);
- постінфекційні та токсичні ураження нервової тканини при алкоголізмі, діабетичній полінейропатії, інтоксикації лікарськими засобами.
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