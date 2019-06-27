В Україні заборонили популярний вітамінний комплекс

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В Україні заборонили всі серії комплексу вітамін Неуробекс Форте-Тева
В Україні заборонили всі серії комплексу вітамінів "Неуробекс Форте-Тева" / healthfully.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату "Неуробекс Форте-Тева".

Заборону встановили у четвер, 27 червня.

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Мова йде про "Неуробекс Форте-Тева", таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 та 6 блістерів у картонній коробці. Виробником вітамінів є ТОВ Актавіс Індонезія, Індонезія

Препарат всіх серій заборонили через невідповідність зразків серій U2240201, N2240106, N2240107, N2240108 по 10 таблеток у блістері за показником "Кількісне визначення ціанокобаламіну (В12)"– показник занижений.

В Україні заборонили всі серії комплексу вітамінів
В Україні заборонили всі серії комплексу вітамінів "Неуробекс Форте-Тева"

Застосування "Неуробексу Форте-Теви"

Вітаміни призначають у комплексному лікуванні невритів, поліневритів і невралгій (запалення нервів), таких як:

  • невралгія трійчастого нерва;
  • міжреберна невралгія;
  • ішіас;
  • поперековий синдром (люмбаго);
  • плексит (шийного та плечового сплетінь);
  • корінцеві неврити внаслідок дегенеративних захворювань хребта;
  • прозоплегія (ураження лицьового нерва);
  • постінфекційні та токсичні ураження нервової тканини при алкоголізмі, діабетичній полінейропатії, інтоксикації лікарськими засобами.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки
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