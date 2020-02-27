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Віце-президентка Ірану захворіла на коронавірус

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Масума Ептекар / euronews

Віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масума Ебтекар заразилася новим видом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на її радника.

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"З урахуванням деяких ознак зараження пані Ебтекар коронавірусом був проведений тест, який виявився позитивним", – інформує радник.

Це не перший політик в Ірані, який заразився вірусом з Китаю. Раніше заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що інфікований Covid-2019, діагноз підтвердили лабораторно. Згодом про хворобу заявив і депутат парламенту Махмуд Садекі

За офіційними даними станом на 27 лютого, кількість хворих коронавірусом в Ірані досягає 245. В країні також зафіксовано 26 летальних випадків.

Останні новини про китайський коронавірус Covid-19:

  • Станом на 27 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 82 000 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • На круїзному лайнері Diamond Princess на коронавірус захворіли четверо українців.
  • Громадян України евакуювали з закритого Уханя 20 лютого.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 2% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Іран Здоров'я Здорове життя
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