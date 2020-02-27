Віце-президентка Ірану захворіла на коронавірус

Віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масума Ебтекар заразилася новим видом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на її радника.

Читайте також: Світ повинен готуватися до пандемії, – ВООЗ

"З урахуванням деяких ознак зараження пані Ебтекар коронавірусом був проведений тест, який виявився позитивним", – інформує радник.

Це не перший політик в Ірані, який заразився вірусом з Китаю. Раніше заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що інфікований Covid-2019, діагноз підтвердили лабораторно. Згодом про хворобу заявив і депутат парламенту Махмуд Садекі

За офіційними даними станом на 27 лютого, кількість хворих коронавірусом в Ірані досягає 245. В країні також зафіксовано 26 летальних випадків.

Останні новини про китайський коронавірус Covid-19:

Станом на 27 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 82 000 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

На круїзному лайнері Diamond Princess на коронавірус захворіли четверо українців.

Громадян України евакуювали з закритого Уханя 20 лютого.

Від коронавірусу помирають в середньому 2% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я