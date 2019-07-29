Виявили бактерії, які допоможуть боротися з ожирінням

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Виявили бактерії, які допоможуть боротися з ожирінням
Виявили бактерії, які допоможуть боротися з ожирінням / independent.co.uk

Кишкова мікрофлора людини складається з величезної кількості бактерій, які живуть з нами в симбіозі і допомагають в процесах травлення і засвоєння їжі. Але, як виявилося, мікрофлора може мати більший потенціал впливу на організм.

Дослідники з Університету штату Юта (США), під час дослідів з мишами виявили особливий клас кишкових бактерій, здатних запобігати ожиріння. Мова йде про бактерії клостридії, пише журнал Science.

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Виявлені бактерії запобігають збільшенню ваги, блокуючи здатність кишечника поглинати жири. Мишей експериментально "обробили" таким чином, що клостридії були єдиними бактеріями, що живуть в їх кишківнику. Ці гризуни були більш худими і з меншою кількістю жиру, ніж їх родичі, у яких взагалі не було мікробів.

 
Ожиріння – що це?
Це захворювання, що збільшує ризик виникнення різноманітних захворювань, таких як: захворювання серця, діабет II типу, синдром обструктивного апное сну, деякі види онкологічних захворювань раку, остеоартриту та астми.

Частіше ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою енергетичною цінністю у поєднанні з недостатньою фізичною активністю.

При цьому вони також мали нижчі рівні гена CD36, який регулює засвоєння організмом жирних кислот, що також може впливати на набір зайвих кілограмів.

Лабораторні миші при втраті клостридій з кишечника починають набирати вагу навіть у тому випадку, якщо вони харчуються правильно. Більш того, повернення цього класу мікробів тваринам дозволило їм повернути показники маси тіла до нормального стану.

via GIPHY

Дослідження показало, що правильний бактеріальний баланс в шлунково-кишковому тракті також може запобігти розвитку діабету.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Ожиріння Шлунково-кишковий тракт
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