Виявили користь найогидніших запахів

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Неприємні запахи
Неприємні запахи / pixabay.com

Огидні запахи, наприклад, гною або гнилої риби, можуть допомогти в запам'ятовуванні великих обсягів інформації.

У 1972 році когнітивний психолог Ендель Тульвингом розділив людську пам'ять на два типи: епізодичну і семантичну.

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Епізодична пам'ять відповідає за спогади про конкретні події, ситуаціях і переживаннях, які мають сильне емоційне забарвлення.

Семантична пам'ять відповідальна за загальні знання людини: слова, правила, абстрактні ідеї. Саме вона дозволяє людям користуватися мовами.

Неприємні запахи допоможуть запам'ятати інформацію
Неприємні запахи допоможуть запам'ятати інформацію

Ці два види пам'яті можуть працювати разом, коли людині потрібно засвоїти багато навчальної інформації – вона запам'ятовується краще, якщо вписати її у свій особистий досвід.

Якщо зв'язати нову інформацію з найбільш огидним вам запахом, то успішне запам'ятовування забезпечено, кажуть вчені. Вони перевірили цей спосіб на групу підлітків і дорослих людей, йдеться у результатах дослідження міжнародної групи вчених. 

Учасникам дослідження запропонували виконати кілька завдань на запам'ятовування: одні були посилені огидними запахами, а інші ні. Через 24 години вчені перевірили, як люди запам'ятали інформацію – завдання з запахами відклалися в пам'яті набагато сильніше.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Здорове життя Мозок
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