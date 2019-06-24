Виявили користь найогидніших запахів

Огидні запахи, наприклад, гною або гнилої риби, можуть допомогти в запам'ятовуванні великих обсягів інформації.

У 1972 році когнітивний психолог Ендель Тульвингом розділив людську пам'ять на два типи: епізодичну і семантичну.

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Епізодична пам'ять відповідає за спогади про конкретні події, ситуаціях і переживаннях, які мають сильне емоційне забарвлення.

Семантична пам'ять відповідальна за загальні знання людини: слова, правила, абстрактні ідеї. Саме вона дозволяє людям користуватися мовами.



Неприємні запахи допоможуть запам'ятати інформацію

Ці два види пам'яті можуть працювати разом, коли людині потрібно засвоїти багато навчальної інформації – вона запам'ятовується краще, якщо вписати її у свій особистий досвід.

Якщо зв'язати нову інформацію з найбільш огидним вам запахом, то успішне запам'ятовування забезпечено, кажуть вчені. Вони перевірили цей спосіб на групу підлітків і дорослих людей, йдеться у результатах дослідження міжнародної групи вчених.

Учасникам дослідження запропонували виконати кілька завдань на запам'ятовування: одні були посилені огидними запахами, а інші ні. Через 24 години вчені перевірили, як люди запам'ятали інформацію – завдання з запахами відклалися в пам'яті набагато сильніше.

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