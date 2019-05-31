Виявили несподівану користь бруду

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Виявили неочікувану користь бруду
Виявили неочікувану користь бруду / hombrenuevo.com.gt

Деякі бактерії, що мешкають в ґрунті й бруді, можуть добре впливати на стан мозку, захищати від депресії й підвищувати здатність до навчання.

Звичайний бруд приховує в собі "ліки" від психічних розладів, — такий висновок був зроблений американськими вченими, пише ScienceDirect.

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В ході дослідження ними було виявлено, що бактерії Mycobacterium vaccae, що містяться у ґрунті і бруді, можуть оздоровлювати мозок і психіку, стимулюючи ріст нервових клітин, що виробляють гормон серотонін. Останній знижує рівень тривожності.

Вчені експериментували над мишами. У корм тварин вони додавали бактерії Mycobacterium vaccae, після чого оцінювали вміння гризунів орієнтуватися в лабіринті.

Виявилося, що ті миші, які отримували їжу з бактеріями, у два рази швидше проходили шлях в лабіринті в порівнянні з тваринами, які не отримували такої добавки.

Крім того, у мишей, які вживали Mycobacterium vaccae, було менше симптомів стресу. Коли ж мишам перестали давати бактерії, їх здатність швидко і спокійно пробігати лабіринт через деякий час зникла.

За словами дослідників, під впливом цього виду бактерій у піддослідних мишей активізувався зростання мозкових нейронів, залучених у виробництві серотоніну. Він не лише забезпечував зниження тривожності, ай покращував процеси навчання.

За словами дослідників, Mycobacterium vaccae можуть покращувати роботу мозку і стан психіки і у людини.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія Мозок
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