Виявили нову небезпеку губок для миття посуду

Американські молекулярні біологи з Технологічного інституту Нью-Йорка (США) виявили відразу кілька вірусів-бактеріофагів всередині звичайних кухонних губок.

Фахівці відзначили, що останнім часом дуже гостро стоїть питання боротьби зі стійкими "супербактеріями", пише ScienceDaily.

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За їх словами, вірусів-бактеріофагів можна використовувати для знищення "супербактерій".

"Супербактерії" – що це? Це мікроби, які стійкі до дії одного або декількох антибіотиків.

В губках для миття посуду вчені знайшли віруси-бактеріофаги. Останні могли заражати не один, а відразу кілька штамів ентеробактерій (сальмонела, чумна паличка, клебсієла).

Деякі представники ентеробактерій є в кишківнику людини і багато з них корисні.

Дослідники відзначили, що відкриття таких вірусів стало для них повною несподіванкою, оскільки зазвичай бактеріофаги спеціалізуються виключно на проникненні в конкретні штами або види мікробів.

За словами вчених, вони продовжать активні пошуки інших подібних вірусів, здатних знищувати інші типи небезпечних бактерій.

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