Виявили ще одну небезпеку хропіння

Майже половина чоловіків і третина жінок у світі хроплять вночі. І хоч страждає від цього явище найбільше хропун, вчені вияснили, що й оточенню крім дискомфорту хропіння завдає значної шкоди для здоров’я.

Вчені з Королівського університету у Канаді провели дослідження та вияснили, що храп не тільки заважає спати, а й може серйозно впливати на здоров’я людей, котрі сплять поруч.

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Сон поруч з людиною, що хропе – шкідливий

Зізнайтеся, як часто ви заважаєте спати партнеру тим, що хропите? Люди, котрі поруч, часто жаліються, що не виспалися тому, що всю ніч слухали ваше дратівливий храп?

Якщо таке траплялося, у нас для вас невтішна новина, ви не лише порушуєте їх сон, ви завдаєте їм шкоди.

Бо як виявилось, хропіння погано впливає на нервову систему та підвищує рівень стресу.

Інше дослідження Імперського коледжу наук у Лондоні довело, що гучні шуми можуть підвищити артеріальний тиск. Що теж є значним недоліком хропіння.

Поганий сон – причина втоми



Причиною втоми на роботі може бути поганий сон вночі

Порушення сну збільшує ризики занепокоєння, а відповідно – й депресії, впливає на ймовірність набору надмірної ваги й серцевих захворювань.

І звісно, якщо сон неякісний, це позначиться на вашому повсякденному житті. Вчені зазначили, що нестача сну знижує продуктивність та впливає на працездатність людини.

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Вправи, щоб зменшити хропіння

Притисніть язик до піднебіння і посуньте його назад.

Cмокчіть язик, притискаючи його до піднебіння.

Притисніть язик до передніх зубів і намагайтесь притиснути його до "підлоги" рота.

Широко розкрийте рот і кажіть "А-а-а".