Виявили, що коронавірус провокує два типи пневмонії, відтак лікування має бути різним

Вчені виявили, що коронавірус COVID-19 може викликати різні типи пневмонії. Таке відкриття означає, що підхід у лікуванні хворих теж повинен відрізнятися, це допоможе зменшити кількість летальних випадків.

Згідно з дослідженням міжнародної команди вчених, найважчі випадки COVID-19 можна розділити на два типи, які вимагають різного підходу до лікування, пише ZME Science.

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Попри те, що у більшості пацієнтів COVID-19 протікає в легкій формі, деякі випадки призводять до важкої пневмонії та вимагають інтенсивної терапії, зокрема, підключення до апарату штучної вентиляції легенів. Втім, нове дослідження свідчить про те, що серйозні випадки коронавірус необхідно розділити на дві окремі категорії, а відтак і лікувати по-різному.

Міжнародна команда лікарів з Італії, Німеччини та Великобританії виділила основні характеристики хвороби. Головна з них – важка гіпоксемія, тобто падіння рівня кисню в крові.

При цьому у різних пацієнтів гіпоксемія може супроводжуватися різними симптомами. Наприклад, у деяких хворих є задишка, а в інших ні. На цій підставі дослідники пропонують розділити COVID-19 на два фенотипи – L і H. Вони мають ряд специфічних характеристик і вимагають різного лікування.

Два типи пневмонії від COVID-19 / Фото zmescience.com

Відрізнити пацієнтів з L– і H – формами хвороби можна за допомогою комп'ютерної томографії. Автори сподіваються, що ці дані дозволять збільшити виживаність пацієнтів з COVID-19.

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