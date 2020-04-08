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Влада міста Біарріц заборонила сидіти на лавках більше двох хвилин через COVID-19

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Влада міста Біарріц заборонила сидіти на лавках більше двох хвилин / Getty Images

У межах боротьби з поширенням коронавірусу у французькому прибережному місті Біарріц заборонили сидіти на лавках понад 2 хвилини.

Про це пише видання MBS News з посиланням на розпорядження мера міста Біарріц Мішель Венак.

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Винятками можуть бути лише "особливі обставини", такі як очікування автобуса або лікарів, а також стан здоров'я.

Через швидке поширення корнавірусу у місті також закрили всі парки, дитячі та спортивні майданчики тощо.

Станом 8 квітня у Франції підтвердили 110 070 випадків зараження COVID-19, з них – 10 343 летальних.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Франції Здорове життя
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