Влада міста Біарріц заборонила сидіти на лавках більше двох хвилин через COVID-19
У межах боротьби з поширенням коронавірусу у французькому прибережному місті Біарріц заборонили сидіти на лавках понад 2 хвилини.
Про це пише видання MBS News з посиланням на розпорядження мера міста Біарріц Мішель Венак.
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Винятками можуть бути лише "особливі обставини", такі як очікування автобуса або лікарів, а також стан здоров'я.
Через швидке поширення корнавірусу у місті також закрили всі парки, дитячі та спортивні майданчики тощо.
Станом 8 квітня у Франції підтвердили 110 070 випадків зараження COVID-19, з них – 10 343 летальних.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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