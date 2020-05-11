На Волині після великодньої служби у церкві стався спалах коронавірусу: померла жінка

Попри різні заборони та рекомендації, в місті Ковель у Волинській області на Великдень провели святкову службу у храмі УПЦ МП. Як наслідок, на коронавірус захворіли щонайменше 18 людей, а одна жінка померла.

Про спалах коронавірусу у храмі розповіла головна санлікарка Волинської області Наталя Янко, повідомляє Liga.net.

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За її словами, 18 випадків коронавірусу, пов'язані з відвідуванням храму, виявили "в останні дні". Це буцімто вписується в інкубаційний період у 14 днів. Щоправда, Великдень був вже більш як 20 днів тому.4

Мовиться про храм архистратига Михаїла у Ковелі. Серед 18 хворих на коронавірус є і настоятель храму. Про померлу відомо, що це жінка, яка прибирала у церкві.

У місті є й ще одне місце спалаху коронавірусу – швейна фабрика. Там підтвердили хворобу в 7 людей, а сама фабрика зупинила свою роботу.

Що відомо про коронавірус на Волині?Станом на 11 травня у Волинській області підтвердили 482 випадки захворювання на коронавірус. Через хворобу померли 11 людей.



Якщо брати окремо Ковельський район, там підтверджено 81 випадок захворювання, що є найбільше в області після Луцька. Внаслідок хвороби там померла лише 1 жінка – саме та, яка прибирала у храмі.