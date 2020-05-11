24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

На Волині після великодньої служби у церкві стався спалах коронавірусу: померла жінка

- Читать новость на русском
Церква архістратига Михаїла у Ковелі
Церква архістратига Михаїла у Ковелі / serg-klymenko.narod.ru

Попри різні заборони та рекомендації, в місті Ковель у Волинській області на Великдень провели святкову службу у храмі УПЦ МП. Як наслідок, на коронавірус захворіли щонайменше 18 людей, а одна жінка померла.

Про спалах коронавірусу у храмі розповіла головна санлікарка Волинської області Наталя Янко, повідомляє Liga.net.

До слова Настоятеля храму УПЦ МП на Буковині оштрафували за порушення карантину на Великдень: відео

За її словами, 18 випадків коронавірусу, пов'язані з відвідуванням храму, виявили "в останні дні". Це буцімто вписується в інкубаційний період у 14 днів. Щоправда, Великдень був вже більш як 20 днів тому.4

Мовиться про храм архистратига Михаїла у Ковелі. Серед 18 хворих на коронавірус є і настоятель храму. Про померлу відомо, що це жінка, яка прибирала у церкві.

У місті є й ще одне місце спалаху коронавірусу – швейна фабрика. Там підтвердили хворобу в 7 людей, а сама фабрика зупинила свою роботу.

Що відомо про коронавірус на Волині?Станом на 11 травня у Волинській області підтвердили 482 випадки захворювання на коронавірус. Через хворобу померли 11 людей.

Якщо брати окремо Ковельський район, там підтверджено 81 випадок захворювання, що є найбільше в області після Луцька. Внаслідок хвороби там померла лише 1 жінка – саме та, яка прибирала у храмі.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Волинь Жертви Лікування Великдень
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза