Волонтер показав жахливий стан лікарні на Луганщині, яка прийматиме хворих на Covid-19
Волонтер Костянтин Реуцький розмістив знімки з лікарні на Луганщині, продемонструвавши не найкращі умови, в яких можуть утримуватися інфіковані коронавірусом українці у разі спалаху хвороби.
Про це Реуцький написав на своїй сторінці у фейсбуці. Волонтер також розмістив знімки лікарні в місті Рубіжне, яка визначена для прийому хворих на коронавірусну інфекцію
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"Лікарня, яка має витримати основний удар епідемії на Луганщині. 30 койко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. Один лікар-інфекціоніст. Потрібно ще хоча б два. 4 апарати ІВЛ, потрібні, за оцінками директора, ще хоча б п'ять", – додав у підписі Реуцький.
Волонтер додав, що у лікарні також відсутнє реанімаційне обладнання.
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