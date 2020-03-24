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Волонтер показав жахливий стан лікарні на Луганщині, яка прийматиме хворих на Covid-19

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Волонтер показав жахливий стан ліікарні на Луганщині, що прийматиме хворих на Covid-19 / Фейсбук Костянтина Реуцького

Волонтер Костянтин Реуцький розмістив знімки з лікарні на Луганщині, продемонструвавши не найкращі умови, в яких можуть утримуватися інфіковані коронавірусом українці у разі спалаху хвороби.

Про це Реуцький написав на своїй сторінці у фейсбуці. Волонтер також розмістив знімки лікарні в місті Рубіжне, яка визначена для прийому хворих на коронавірусну інфекцію

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"Лікарня, яка має витримати основний удар епідемії на Луганщині. 30 койко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. Один лікар-інфекціоніст. Потрібно ще хоча б два. 4 апарати ІВЛ, потрібні, за оцінками директора, ще хоча б п'ять", – додав у підписі Реуцький.

Волонтер додав, що у лікарні також відсутнє реанімаційне обладнання.

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Здорове життя Новини Луганська
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