ВООЗ підвищила рівень ризику коронавірусу до "дуже високого"

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу у п'ятницю, 28 лютого, пише РБК.

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Він заявив, що ризик поширення коронавірусу у світі є дуже високим.

"Наші епідеміологи постійно стежать за цими подіями, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу Covid-2019 до дуже високого на глобальному рівні" – сказав глава ВООЗ.

Він додав, незважаючи на те, що хвороба спостерігається у кількох країнах, у більшості випадків все ще можна простежити її походження.

Тривале збільшення числа випадків коронавірусу і кількості відповідних країн протягом останніх декількох днів, безумовно, викликає стурбованість,

– зазначив Гебреєсус .

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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