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ВООЗ підвищила рівень ризику коронавірусу до "дуже високого"

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ВООЗ підвищила рівень ризику коронавірусу до дуже високого / Фото з відкритих джерел

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу у п'ятницю, 28 лютого, пише РБК

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Він заявив, що ризик поширення коронавірусу у світі є дуже високим.

"Наші епідеміологи постійно стежать за цими подіями, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу Covid-2019 до дуже високого на глобальному рівні" – сказав глава ВООЗ.

Він додав, незважаючи на те, що хвороба спостерігається у кількох країнах, у більшості випадків все ще можна простежити її походження.

Тривале збільшення числа випадків коронавірусу і кількості відповідних країн протягом останніх декількох днів, безумовно, викликає стурбованість,
 – зазначив Гебреєсус .

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я ВООЗ Здорове життя
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