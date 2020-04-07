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ВООЗ закликає здорових людей не носити маски: вони навіть можуть нашкодити

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Чи варто носити маску / Unsplash

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тарік Язаревіч закликав здорових людей не користуватися медичними масками, оскільки вони не гарантують захисту від коронавірусу і можуть бути навіть шкідливими, якщо їх неправильно використовувати.

Так він прокоментував масове поширення медичних, саморобних і дизайнерських масок, підкресливши, що позиція ВООЗ не змінилася, передає "РІА Новості".

Також на тему: Як часто заражаються коронавірусом від людей без симптомів

Носіння масок не потрібне для здорових людей. Ті, у кого є симптоми, повинні носити, щоб не заразити інших. Крім того, люди, які доглядають за хворими мають носити маски, оскільки можуть заразитися, 
– зазначив представник ВООЗ.

За його словами, тільки маска не може бути гарантією захисту від вірусу і завжди повинна використовуватися разом з іншими заходами. Більш того, вона може створювати у людей ілюзію безпеки.

"І вони забудуть про інші речі, такі як миття рук. І якщо ви не знаєте, як правильно носити маску, ви будете набагато частіше, ніж зазвичай, доторкатися до обличчя", - додав він.

Він підкреслив, що перш за все необхідно забезпечити захисними засобами – масками, окулярами й рукавичками – медичних працівників по всьому світу. Домогтися цього можна шляхом обмеження масових закупівель цих товарів звичайними людьми.

До слова, безсимптомна передача вірусу, за інформацією CDC (Центрів з контролю і профілактиці захворювань США) відбувається тільки раз на 15 випадків

Зазначимо, що за постановою уряду, в Україні усі люди мають носити маски в громадських місцях. Тобто виходити з дому без неї заборонено.

Як правильно користуватися маскою
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування ВООЗ Профілактика захворювань
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