ВООЗ закликає здорових людей не носити маски: вони навіть можуть нашкодити
Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тарік Язаревіч закликав здорових людей не користуватися медичними масками, оскільки вони не гарантують захисту від коронавірусу і можуть бути навіть шкідливими, якщо їх неправильно використовувати.
Так він прокоментував масове поширення медичних, саморобних і дизайнерських масок, підкресливши, що позиція ВООЗ не змінилася, передає "РІА Новості".
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Носіння масок не потрібне для здорових людей. Ті, у кого є симптоми, повинні носити, щоб не заразити інших. Крім того, люди, які доглядають за хворими мають носити маски, оскільки можуть заразитися,
– зазначив представник ВООЗ.
За його словами, тільки маска не може бути гарантією захисту від вірусу і завжди повинна використовуватися разом з іншими заходами. Більш того, вона може створювати у людей ілюзію безпеки.
"І вони забудуть про інші речі, такі як миття рук. І якщо ви не знаєте, як правильно носити маску, ви будете набагато частіше, ніж зазвичай, доторкатися до обличчя", - додав він.
Він підкреслив, що перш за все необхідно забезпечити захисними засобами – масками, окулярами й рукавичками – медичних працівників по всьому світу. Домогтися цього можна шляхом обмеження масових закупівель цих товарів звичайними людьми.
До слова, безсимптомна передача вірусу, за інформацією CDC (Центрів з контролю і профілактиці захворювань США) відбувається тільки раз на 15 випадків.
Зазначимо, що за постановою уряду, в Україні усі люди мають носити маски в громадських місцях. Тобто виходити з дому без неї заборонено.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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