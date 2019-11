Вперше в історії лікарі успішно пересадили пеніс з мошонкою

У 2018 році пройшла перша трансплантація пеніса та мошонки чоловіку, який втратив свій дітородний орган підірвавшись на міні в Афганістані. Минуло півтора року і вчені нарешті відзвітували про успішність виконаної операції: орган прижився, а чоловік може не лише відчувати ерекцію, а й оргазм.

У 2010 році американський військовослужбовець підірвався на піхотній міні під час операції в Афганістані, через що йому довелось ампутувати ноги, мошонку та пеніс. Пацієнт звик до протезів ніг, проте не міг змиритися з втратою свого репродуктивного органу і відчував себе неповноцінним, повідомляє The New England Journal of Medicine.

У 2013 році чоловіку запропонували пересадити член від померлого донора, і він погодився. Донор знайшовся лише через 5 років після пропозиції. На той момент у світі ще ніхто не проводив операції про трансплантації пеніса з трупа.

Ситуація військового – не єдиний випадок, адже у США близько 400 осіб з такими травмами, та зазвичай їм пропонують відновити пеніс з тканин, судин та нервів з іншої ділянки тіла. І в такого імплантату є недоліки, адже, наприклад, для задоволення статевих потреб чоловік повинен використовувати статевий протез.



Команда хірургів, яка успішно провела трансплантацію репродуктивного чоловічого органу

За день до операції медики вирішили, що будуть пересаджувати не лише пеніс, а й мошонку з частиною черевної стінки. Це був подвійний нонсенс, адже до 2018 року у світі було виконано всього три трансплантації, під час яких пересаджували лише статевий член.

Пересадка виявилась дуже складною – операція, в якій взяло участь 11 хірургів, тривала 14 годин.

Лікарі задоволені результатом і кажуть, що трансплантація була дуже важливою для ветерана війни, адже після отримання травми він ніяк не міг змиритися з ситуацією – думав про самогубство та зловживав наркотичними знеболювальними.

Нині пацієнт запевняє, що знову відчуває себе повноцінним і якість життя помітно поліпшилась. Нарешті він може мочитися стоячи, у нього майже така ж хороша ерекція, як до травми й він навіть відчуває оргазм (лише зрідка приймає допоміжні препарати для потенції).

Команда лікарів налаштована і надалі проводити такі операції, проте донора знайти дуже складно.

