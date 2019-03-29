"Всі чоловіки зраджують": спростували найпоширеніші міфи про зраду

18 Читать новость на русском
Міфи про зраду
Міфи про зраду / pixabay.com

Вірність – це поєднання особистого вибору, сили лібідо і навичок самоконтролю. Тому людям з сильною статевою конституцією (СК) важче не зраджувати, ніж тим, хто має слабку СК, які не хочуть сексу.

Також для різних людей ступінь зради різний. Для когось еротичне листування – вже зрада, а для когось просто спосіб пофліртувати і полоскотати нерви, пише сексолог Ольга Василенко.

Читайте також: П'ять причин, через які жінки зраджують

Міфи про зради:

Всі чоловіки зраджують

Не всі і далеко не всі. І взагалі, чому мова завжди тільки про чоловіків? А ще питання, навіщо людям цей міф. Може, щоб виправдати свою розбещеність або свого зрадливого партнера?

Чоловіки зраджують частіше жінок

Ні це не так. Бо з ким тоді зраджують чоловіки? З чоловіками? Це абсурдно стверджувати, що чоловіки полігамні, а жінки моногамні. Ми як би всі люди і від природи, не повірите, всі полігамні. Але наш інтелект і відрізняє нас від тварин! А інтелект – це вибір. І притримати свій темперамент або перенаправити його – це завжди ВИБІР! Але зручніше ж прикритися "природою".

Жінки в зрадах шукають емоцій, а чоловіки просто сексу

Точно ні. І ті, і інші можуть шукати і те, і інше. Досить вже жінок піднімати до небес, а чоловіків змішувати з брудом. Інакше скоро на місце фемінізму прийде "муженізм". Щоб підтримати чоловіків в їх боротьбі на честь

Зрада означає нелюбов

 
Сексолог Ольга Василенко
“Відразу виникає друге питання. Чи впевнені ви, що те, що для вас любов є любов'ю, для іншої людини? Звідси і відповідь. Посадіть перед собою чоловіка, який стабільно зраджує дружині і почуєте, яка вона у нього чудова і як він її любить. Тому такі суворі установки можуть призвести до розриву відносин без розгляду проблеми”.

Ми належимо один одному

"Я помру, якщо дізнаюся, що він покохав іншу". Помирати навіщо? Ніхто не може обіцяти любов на все життя. Так, до цього потрібно прагнути, над відносинами потрібно працювати. Але навіщо ж вмирати, якщо людина вирішить створити інші відносини? Зрозумійте, ваші партнери не ваша власність!

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Відмовилась від українського громадянства: зірка "Орла і решки" Жанна Бадоєва вразила заявою
29 березня
6757
Теги: Психологія Здоров'я Здорове життя Секс
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
28 березня 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
1894
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
28 березня 16:50 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 827
Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
28 березня 14:27 Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
1080
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3269
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3668
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук