"Всі чоловіки зраджують": спростували найпоширеніші міфи про зраду

Вірність – це поєднання особистого вибору, сили лібідо і навичок самоконтролю. Тому людям з сильною статевою конституцією (СК) важче не зраджувати, ніж тим, хто має слабку СК, які не хочуть сексу.

Також для різних людей ступінь зради різний. Для когось еротичне листування – вже зрада, а для когось просто спосіб пофліртувати і полоскотати нерви, пише сексолог Ольга Василенко.

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Міфи про зради:

Всі чоловіки зраджують

Не всі і далеко не всі. І взагалі, чому мова завжди тільки про чоловіків? А ще питання, навіщо людям цей міф. Може, щоб виправдати свою розбещеність або свого зрадливого партнера?

Чоловіки зраджують частіше жінок

Ні це не так. Бо з ким тоді зраджують чоловіки? З чоловіками? Це абсурдно стверджувати, що чоловіки полігамні, а жінки моногамні. Ми як би всі люди і від природи, не повірите, всі полігамні. Але наш інтелект і відрізняє нас від тварин! А інтелект – це вибір. І притримати свій темперамент або перенаправити його – це завжди ВИБІР! Але зручніше ж прикритися "природою".

Жінки в зрадах шукають емоцій, а чоловіки просто сексу

Точно ні. І ті, і інші можуть шукати і те, і інше. Досить вже жінок піднімати до небес, а чоловіків змішувати з брудом. Інакше скоро на місце фемінізму прийде "муженізм". Щоб підтримати чоловіків в їх боротьбі на честь

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Зрада означає нелюбов

Сексолог Ольга Василенко “Відразу виникає друге питання. Чи впевнені ви, що те, що для вас любов є любов'ю, для іншої людини? Звідси і відповідь. Посадіть перед собою чоловіка, який стабільно зраджує дружині і почуєте, яка вона у нього чудова і як він її любить. Тому такі суворі установки можуть призвести до розриву відносин без розгляду проблеми”.

Ми належимо один одному

"Я помру, якщо дізнаюся, що він покохав іншу". Помирати навіщо? Ніхто не може обіцяти любов на все життя. Так, до цього потрібно прагнути, над відносинами потрібно працювати. Але навіщо ж вмирати, якщо людина вирішить створити інші відносини? Зрозумійте, ваші партнери не ваша власність!

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