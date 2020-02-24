Встановили новий ключовий фактор тривалості життя

Вчені провели 30-річне дослідження, яке свідчить про те, що рівень освіченості є ключовим фактором тривалості життя. А от дохід чи расова приналежність не мають такого впливу. Смертність була вищою у 2,5 раза серед осіб без вищої освіти, ніж у тих, хто її отримав.

Фахівці Єльського університету й Університету Алабами в Бірмінгемі з'ясували, як на очікувану тривалість життя впливають рівень освіти та расова приналежність.

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Як проходив експеримент

Дослідники проаналізували дані понад 5 тисячі жителів чотирьох міст США. Учасники на моменту старту експерименту були трохи старше двадцяти. Відтоді 395 з них померли.

Аналіз результатів дослідження показав, що смертність серед чорношкірих учасників експерименту склала 9% у порівняні з 6% серед білих. Причини смерті були різними. Чорношкірі чоловіки у ранньому віці частіше вмирали через вбивства, а білі – через СНІД.

Однак, головною причиною смерті в обох групах стали серцево-судинні захворювання і рак.

І хоч раса впливала на рівень смертності, надійнішим предиктором тривалості життя виявився рівень освіти. Серед людей без вищої освіти смертність склала 13%, у той час як серед тих, хто її мав – 5%.

До того ж, коли дані про колір шкіри і освіченості поєднали, расові відмінності в смертності значно зменшилися.

Зокрема, серед учасників без вищої освіти померли 13.5% чорношкірих і 13,2 білошкірих.

Рівень освіченості краще всього передбачав ймовірну тривалість життя навіть після того, як дослідники враховували їх дохід.

Автори сподіваються, що такі висновки стимулюватимуть політиків забезпечувати населення доступом до належної освіти.

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