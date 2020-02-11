Встановили нову генетичну причину безпліддя

Безпліддя може бути болючою проблемою багатьох пар. Зокрема, в Україні 800 тисяч пар не можуть зачати дитину. Безпліддя може бути вродженим та набутим. Японські вчені дослідили нову ймовірну генетичну причину безпліддя.

Дослідники з Університету Кумамото (Японія) виявили гени, які впливають на поділ статевих клітин.

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Порушення поділу статевих клітин

Поділ статевих клітин звуть мейозом, порушення у цьому процесі призводять до безпліддя, і, якщо налагодити роботу поділу, багатьох подібних випадків вдасться уникнути, вважають учені.

Мейоз – що це? Мейоз — особливий вид поділу, характерний тільки для статевих клітин, внаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять із диплоїдного стану в гаплоїдний (гаплоїдні клітини — з одинарним набором непарних хромосом (n), диплоїдні — з парними хромосомами).

Більшість клітин у тканинах розмножуються за допомогою поділу соматичних клітин — мітозу. Це безперервний цикл, у якому клітина подвоює свою генетичну інформацію (хромосоми) і ділиться порівну, щоб створити дві копії. Статеві — яйцеклітини і сперматозоїди — утворюються за допомогою особливого типу клітинного ділення, званого мейозом, що відбувається в гонадах – статевих залозах.



Процеси мейозу та мітозу недостатньо вивчені/Фото:Unsplash

Мітоз – що це? Найпоширеніший спосіб поділу ядер клітин. Під час мітозу два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, розподіляються між двома новими ядрами. Мітозом діляться ядра всіх клітин багатоклітинних організмів.

Цей процес починається як звичайний мітоз, але через деякий час перемикається на створення чотирьох генетично несхожих зародкових клітин, які мають половину генетичного матеріалу вихідної клітини. Механізм, який викликає цей перехід, вже давно цікавий дослідникам.

Суть дослідження

Під час дослідження на гризунах вчені змогли ідентифікувати ген "мейозін", який діє як мейозний перемикач. Якщо мейозін штучно відключали, миші ставали безплідними.

Виявилося, що цей ген відіграє істотну роль в активації мейозу. Він включає сотні генів для формування зародкових клітин, і, найімовірніше, бере участь у безплідді.

Ми були дуже здивовані, виявивши так багато генів із нез'ясованими функціями, які знаходяться у сплячому стані та відіграють роль у процесі розмноження. Якщо нам вдасться контролювати мейоз, це допоможе працювати над лікуванням безпліддя,

— говорять учені.



Безпліддя успішно лікують/Фото:Unsplash

Визнані причини безпліддя

Всесвітня організація охорони здоров'я виділила 22 причини жіночого та 18 причин чоловічого безпліддя.

Безпліддя у жінок може бути наслідком таких п'яти основних проблем:

порушення овуляції;

відсутності або непрохідності маткових труб;

доброякісної пухлини матки;

запальних захворювань жіночої статевої системи після інфекцій чи некоректно проведених абортів;

різних метаболічних порушень (ожиріння, цукрового діабету, дисфункцій щитоподібної залози).

У чоловіків часті причини безплідності:

гормональні або генетичні порушення,

непрохідність сім'явивідного протоку внаслідок гострих та хронічних інфекцій, що передаються статевим шляхом.

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