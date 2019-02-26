Вживання якої їжі викликає серйозні психічні розлади

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Вживання якої їжі викликає серйозні психічні розлади
Вживання якої їжі викликає серйозні психічні розлади / unsplash.com

Не лише ожиріння може бути наслідком вживання нездорової їжі. Американські вчені дійшли до висновку, що фаст-фуд може призвести до психічних хвороб.

Дослідники проаналізували дані понад 240 тисяч телефонних опитувань, які провели з 2005 по 2015 роки, пише MedicalExpress.

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Дані містили велику інформацію про стан здоров'я людей і їх спосіб життя.

Аналіз показав, що майже 17% дорослих жителів Каліфорнії імовірно страждають від психічних захворювань. 13,2% опитуваних мали психічні розлади середнього ступеня тяжкості і 3,7% – високого ступеня тяжкості.

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Про симптоми психічних розладів частіше повідомляли прихильники фаст-фуду.

Вчені помітили, що підвищене споживання цукру пов'язане з біполярним розладом, що призводить до сильних перепадів настрою – від ейфорії до депресії.

 
Депресія симптоми
• пригнічення;
• втрата інтересу;
• неможливість відчувати радість;
• зменшення життєвої енергії, пасивність;
• тривога;
• сонливість або безсоння;
• низька концентрація;
• втрата апетиту;
• низька самооцінка;
• відчуття провини чи відчаю;
• думки про самогубство.

Існує також зв'язок між депресією та їжею, яку приготували у фритюрі.

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Теги: Новини Здоров'я Психологія Здоров'я Депресія
Джерело: 24 Канал
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