WOG безкоштовно надасть пальне для машин швидкої допомоги під час карантину

Мережа АЗК "WOG" долучилася до ініціативи МОЗ та безкоштовно надасть пальне для машин швидкої допомоги під час карантину

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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У відомстві зазначили, що продовжують об'єднувати представників бізнесу, волонтерських організацій у кампанії протидії поширенню коронавірусної хвороби та допомоги медикам, які зараз рятують життя українців.

Відтак, пальним забезпечать медиків Волині.

На підтримку МОЗ компанія WOG забезпечує пальним медиків Волинської області, щоб вони змогли здійснити під час карантину 20 тисяч додаткових виїздів. Компанія надає пальне для бригад швидкої допомоги, а також для логістичних потреб медичних закладів Волині,

– йдеться у повідомленні.

МОЗ закликає інші вітчизняні соціально відповідальні бізнеси долучитися до ініціативи та зробити свій внесок у перемогу над епідемією.

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