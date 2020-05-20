Як часто займатися сексом, якщо хочете завагітніти

На шанси завагітніти впливають певні чинники. Зокрема, більш інтенсивні заняття сексом в періоди підвищеної фертильності збільшують вірогідність зачаття і вагітності.

Одне дослідження показало, що в середньому, у сімейних пар відбувається 78 статевих контактів перед тим, як тест на вагітність виявляється позитивним, пише The Health Site.

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Це займає близько 158 днів або 6 місяців. Дослідження з'ясувало, що більшість партнерів займаються сексом 13 разів на місяць, намагаючись зачати дитину.

Інше сприйняття сексу

Проте, секс з метою зачаття не здається таким романтичним і не приносить таке велике задоволення, як звичайний статевий акт. Під час дослідження, як показали опитування партнерів, багато з них сприймали сексуальні відносини для продовження роду, як обов'язок.

Для деяких партнерів це було чимось на зразок психологічного тиску, оскільки вони боялися, що ніколи не зможуть зачати дитину.



Більшість людей не вагітніють з першого разу / unsplash.com

Фертильність та зачаття

Вікно фертильності – час місяця, коли у жінки найвищі шанси на зачаття, становить 5 днів до овуляції та один день під час неї. Найвищі шанси зачати дитину відзначаються за три дні до, і в день самої овуляції.

У цей період яєчники виділяють дорослу яйцеклітину. При заняттях сексом в цей період сперматозоїди з найбільшою ймовірністю зустрічаються з нею, це підвищує шанси на зачаття. Після відділення від яєчників у яйцеклітини є близько 12-24 годин для запліднення. З іншого боку, сперматозоїди можуть жити до 5 днів в жіночому репродуктивному тракті.

Коли займатися сексом

Ось з цієї причини експерти й рекомендують займатися сексом до овуляції, а не після, якщо ви ставите метою зачаття. Ведіть спеціальний календар менструальних циклів, щоб визначати періоди овуляції. Якщо у жінок цей цикл складає 28 днів, то овуляція доводиться на 14-й день, але все залежить від індивідуальних особливостей організму.

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