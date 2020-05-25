Як правильно їсти морозиво: ідеальна формула від науковців
Виявляється, люди весь час їли морозиво неправильно. Тому науковці створили формулу, яка допоможе нам всім побороти цю проблему.
Доктор Сара Кемп 30 років займається дослідженнями в області харчування і вирішила нарешті вивести таку формулу, пише Daily Star.
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В неї вийшло ось таке рівняння: (i @ -14 ° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF *. Виглядає складно, але насправді це опис послідовності дій, які допоможуть отримати від морозива максимальну насолоду.
Морозиво має мати температуру 14 градусів / unsplash.com
Як правильно їсти морозиво
- Витягніть десерт з морозилки й залиште його поки не нагріється до правильної температури – 14 градусів. Це займе близько 15 хвилин.
- Використовувати потрібно дві ложки: однією відділяти порції, а іншою їсти.
- Морозиво потрібно класти на кінчик язика, щоб відчути перші нотки смаку. Це зручніше робити, якщо тримати ложку, якою ви їсте, догори дном.
- Потім потрібно повільно почати обертати ложку в роті, щоб відчути не тільки смак, але і текстуру морозива. Здійсніть повний оберт.
- Після цього зробіть плавний і глибокий вдих ротом – так ви приєднаєте верхні рецептори й відчуєте ті відтінки смаку, які зазвичай залишаються непоміченими.
- Тримати морозиво у роті потрібно 12 секунд і тільки потім ковтати. Воно має повністю розтанути.
Науковиця радить не налаштовуватися на прийом їжі, а спробувати насолодитися смаком десерту.