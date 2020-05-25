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Як правильно їсти морозиво: ідеальна формула від науковців

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Як правильно їсти морозово
Як правильно їсти морозово / unsplash.com

Виявляється, люди весь час їли морозиво неправильно. Тому науковці створили формулу, яка допоможе нам всім побороти цю проблему.

Доктор Сара Кемп 30 років займається дослідженнями в області харчування і вирішила нарешті вивести таку формулу, пише Daily Star.

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В неї вийшло ось таке рівняння: (i @ -14 ° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF *. Виглядає складно, але насправді це опис послідовності дій, які допоможуть отримати від морозива максимальну насолоду.

Морозиво має мати температру 14 градусів

Морозиво має мати температуру 14 градусів / unsplash.com

Як правильно їсти морозиво

  • Витягніть десерт з морозилки й залиште його поки не нагріється до правильної температури – 14 градусів. Це займе близько 15 хвилин.
  • Використовувати потрібно дві ложки: однією відділяти порції, а іншою їсти.
  • Морозиво потрібно класти на кінчик язика, щоб відчути перші нотки смаку. Це зручніше робити, якщо тримати ложку, якою ви їсте, догори дном.
  • Потім потрібно повільно почати обертати ложку в роті, щоб відчути не тільки смак, але і текстуру морозива. Здійсніть повний оберт.
  • Після цього зробіть плавний і глибокий вдих ротом – так ви приєднаєте верхні рецептори й відчуєте ті відтінки смаку, які зазвичай залишаються непоміченими.
  • Тримати морозиво у роті потрібно 12 секунд і тільки потім ковтати. Воно має повністю розтанути.

Науковиця радить не налаштовуватися на прийом їжі, а спробувати насолодитися смаком десерту. 

Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Здорове харчування Новини Здоров'я Здоров'я
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