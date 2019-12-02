Як бактерії "переходять" до людини: дослідили механізм

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Бактерії / harchi.info

Деякі хвороботворні бактерії з легкістю переходять від одного виду до іншого. Команда вчених вияснила, як це відбувається.

Phys.org розповідає про вчених Рослінського інституту, які зосередилися на дослідженні природи бактерії Staphyloccus aureus – вона викликає інфекції як у людей, так і у тварин.

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В ході експерименту дослідники перемістили бактерії від людини на молочні залози овець і відстежили їх подальшу поведінку.

Генетичний дрейф

Спершу чисельність першопочаткової популяції на новому місці знизилась, в результаті чого скоротилась їх генетична різноманітність.

Такий процес відомий як генетичний дрейф –обмеження здатності бактерії адаптуватися до нового середовища.

Тим не менше, частині бактерій вдалося вижити та здійснити генетичні мутації, необхідні для життя на тілі нових власників.

За словами вчених, отримані данні дають розуміння того, як бактеріальні інфекції "перескакують" до людей від тварин і навпаки.

Це допоможе зрозуміти походження багатьох захворювань і підготуватися до появи нових.

Бактерії володіють здатністю до адоптації, але люди можуть використати таку здатність у власних цілях.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження
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