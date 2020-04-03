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Як безпечно передати продукти близьким в умовах пандемії коронавірусу

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Як безпечно передати продукти близьким в умовах пандемії коронавірусу / Getty Images

Літнім людям, або тим, хто має хронічні хвороби робити покупки в магазинах чи аптеках небезпечно через високу ймовірність зараження коронавірусом. Відтак у ці часи допомога близьких є дуже необхідною.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Допомогти людям з групи ризику означає не лише зменшити їм контакти з зовнішнім світом, а й підготувати інформаційно.

Який алгоритм убезпечить їжу від зараження і як правильно передавати продукти в умовах пандемії коронавірусу:

  • Поставте продукти біля вхідних дверей.
  • Обробіть пакети антисептиком, з вмістом спирту не менше 60%

"Візьміть антисептик з розпилювачем і просто попшикайте поверхню пакету та ручок", – пояснює Супрун.

  • Після того, як ваша бабуся чи дідусь забере продукти, нехай також обробить упаковки чи контейнери антисептиком.
  • Після того, як розставили все на місця, слід одразу помити руки з милом, не менше 20 секунд.
  • Всі овочі та фрукти також слід добре вимити перед вживанням. М’ясо та яйця їсти лише добре приготовленими.

Якщо ваші рідні не можуть довго сидіти вдома, запропонуйте їм прогулянку, як альтернативу походу в магазин чи аптеку, тільки з усіма заходами безпеки. 


Тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Уляна Супрун Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здорове життя
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