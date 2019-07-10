Як безсоння може стати фізичним насиллям

Життя з неспокійним партнером, який крутиться в ліжку і не дає заснути, може перетворитися на кошмар. Будити людину серед ночі – одна з форм фізичного насильства.

У 2007 році британські та австралійські дослідники поговорили з сімнадцятьма жінками, постраждалими від домашнього насильства.

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Жертви розповіли, що пристосувалися спати за розкладом кривдника – так вони намагалися уникнути їхнього гніву. Це лише зміцнювало владу домашнього тирана. Жінки були підпорядковані фізично і морально.

Контроль над сном – зовсім не мирна практика, її можна прирівняти до тортур, стверджує юрист Таня Тітлоу, президент Університету Лойоли в Новому Орлеані.



Безсоння – засіб фізичного насилля

У приклад вона наводить трагедію, що сталася у 2010 році в Луїзіані: 31-річну жінку застрелив її 78-річний чоловік. За кілька днів до цього вони посварилися через те, що він в черговий раз розбудив її посеред ночі.

За оцінками Американської коаліції проти домашнього насильства (NCADV), чотири з десяти жінок і стільки ж чоловіків щонайменше один раз опинялися у владі маніпуляторів. Такі люди вміють контролювати партнера навіть в стосунках на відстані: наприклад, вимагають дзвонити їм по відеозв'язку пізно ввечері, щоб переконатися, що інша людина вдома.

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