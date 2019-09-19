Як брехня може вам нашкодити

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Як шкодить брехня
Як шкодить брехня / pixabay.com

Люди, які брешуть, шкодять і іншим, і собі. Брехуни втрачають здібність розпізнавати чужі емоції.

Дослідниця з Мічиганського університету Юлія Лі виявила, що фальш позбавляє людей здатності розпізнавати емоції оточення. Про це пише Medical Xpress.

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Лі і її колеги з трьох американських університетів провели психологічні експерименти, які це довели. Учасників попросили зіграти в кості.

Брехня шкодить людям
Брехня шкодить людям

За вгаданий результат добровольці отримували грошову винагороду. У одних була можливість блефувати, щоб заробити більше, у інших такого шансу не було.

Потім учасників попросили схарактеризувати емоції акторів на відео і звичайних людей в лабораторії. Вчені стверджують, що ті, хто підтасовував результати гри, гірше визначали емоції. До такого висновку психологи прийшли вперше.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Психологія
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