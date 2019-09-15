Як бути хорошою мамою і не зійти з розуму

Материнство – не завжди просто і трапляються такі випадки, які допікають жінку, вона починає дратуватися, псується настрій не лише її, а й малюка.

Американський психотерапевт Андреа Лоен Нейера написала 10 фраз, які допомагають тримати себе в руках навіть у найскладніших ситуаціях, які пов'язані з дітьми та материнством.

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1. Скажіть собі: "Я не допущу, щоб це зачіпало мене"

Коли молоко проливається, іграшки переповнюють весь будинок або, наприклад, вода у ванній виливається на підлогу – потрібно зробити глибокий вдих і сказати собі: "Я не допущу, щоб це зачіпало мене". Тому що подібне трапляється майже кожен день.

2. Зрозумійте, що дитина не намагається розсердити вас

Варто нагадувати собі, що дитина не хоче мене розлютити: вона засмучена й у неї немає комунікаційних здібностей і навичок вирішення ситуації. Легше реагувати на агресивні ситуації, коли мати не агресивна.

3. Поцікавтеся, чому дитина в розпачі

Деякі з причин, через які діти влаштовують годинні істерики, здаються абсолютно безглуздими.

Потрібно долати безглуздість цих причин і шукати сенс. Знаючи відповідь на питання "Чому?", простіше бачити перспективу і зосередитися на підтримці дитини, а не на звинуваченні.



З'ясуйте причину дитячого розпачу

4. Подумайте. як реагувати та не злякати дитину

Якою має бути реакція на дії дитини, щоб вона все ще відчувала себе шанованою і люблячою? Задайте собі це питання і знайдіть свою правильну відповідь.

5. Те, що діти думають про маму, важливіше за те, що думають незнайомці

Важливіше бути на боці дитини, ніж зіткнутися з несхваленням інших людей.

6. Якщо хочеться – плачте

Варто дозволяти собі плакати до тих пір, поки не відчуєте, що спустошені. Ясність часто настає після сліз.

7. Щоб зберегти своє "я" в цілісності – приділяйте більше уваги своїм потребам

8. Дайте собі відпочити

Це вимагає зусиль. Хіба це не по-дурному — жінка повинна докласти зусиль, щоб відпочити? Але це так.

9. Спочатку заспокойте дитину, потім поговоріть з нею

Коли діти засмучені, не варто починати розмову з ними до тих пір, поки самі не заспокоїтеся.



Перш, ніж говорити з дитиною, заспокойте її

10. Зупиниться та подумайте

Коли навколо хаос, присядьте, подихайте і подумайте над можливими способами розв'язання проблеми.

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