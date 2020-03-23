Як бути, якщо підозрюєте у себе коронавірус: пояснення МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що при симптомах респіраторних захворювань насамперед потрібно дотримуватися постійного контакту з лікарем. Це дозволить уберегти людину від можливих ускладнень.

Опісля вже сам лікар повинен обрати тактику ведення пацієнта з підозрами на можливе захворювання короноавірусом. Про це Ляшко заявив під час свого брифінгу.

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У разі такої необхідності він першим прийде додому до хворого, проведе його огляд інструментальними методами досліджень. Вже тоді лікар буде ухвалювати рішення щодо подальших тактик лікування або діагностики,

– розповів заступник голови МОЗ.

За його словами, нині не існує прямої заборони про те, що пацієнту з невідкладним випадком, не можна відвідувати лікарні. Втім Міністерство охорони здоров'я рекомендує обмежити кількість таких відвідувань.

"Радимо обмежитися спілкуванням тільки з лікарем. У всіх ургентних випадках, зокрема при пневмонії, є чіткі алгоритми, як доставити людину у той медзаклад, який спроможний буде надати допомогу", – розповів Віктор Ляшко.

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