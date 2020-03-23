24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як бути, якщо підозрюєте у себе коронавірус: пояснення МОЗ

- Читать новость на русском
При підозрі у пацієнта на коронавірус саме лікар має обирати тактику, – МОЗ / depositphotos.com

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що при симптомах респіраторних захворювань насамперед потрібно дотримуватися постійного контакту з лікарем. Це дозволить уберегти людину від можливих ускладнень.

Опісля вже сам лікар повинен обрати тактику ведення пацієнта з підозрами на можливе захворювання короноавірусом. Про це Ляшко заявив під час свого брифінгу.

Цікаво У МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає

У разі такої необхідності він першим прийде додому до хворого, проведе його огляд інструментальними методами досліджень. Вже тоді лікар буде ухвалювати рішення щодо подальших тактик лікування або діагностики,
– розповів заступник голови МОЗ.

За його словами, нині не існує прямої заборони про те, що пацієнту з невідкладним випадком, не можна відвідувати лікарні. Втім Міністерство охорони здоров'я рекомендує обмежити кількість таких відвідувань.

"Радимо обмежитися спілкуванням тільки з лікарем. У всіх ургентних випадках, зокрема при пневмонії, є чіткі алгоритми, як доставити людину у той медзаклад, який спроможний буде надати допомогу", – розповів Віктор Ляшко.

Головні новини...

Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук