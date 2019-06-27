Як чистити навушники, щоб вони не стали джерелом інфекцій

Все, що ми носимо на тілі – від капелюхів до шкарпеток – потребує періодичного чищення.

Так само, як одяг, який з часом стає брудним від контакту з навколишнім середовищем і вашим тілом, навушники також покриваються нальотом, який потенційно може зашкодити здоров'ю власника, пише Slate.

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Особливо, якщо ви позичаєте "вуха" комусь із близьких чи колег.

Ось кілька порад, як доглядати за навушниками:

Регулярно протирайте амбушури, вкладиші та динаміки, на які вони надягають, ганчірочкою, змоченою мильним розчином;

Очищайте важкодоступні частини навушників, де може накопичуватися вушна сірка, за допомогою маленької щіточки або спеціального інструменту;

Особливо ретельно стежте за спортивними навушниками – навіть якщо вони водонепроникні, варто їх сушити перед кожною зарядкою і зберігати окремо від одягу, в якій ви тренуєтеся;

Поза використанням зберігайте навушники в окремому чохлі.

Не використовуйте та не зберігайте навушники в дуже гарячих або холодних місцях.

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