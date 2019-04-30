Як чорний перець впливає на організм

307 Читать новость на русском
Користь чорного перцю
Користь чорного перцю / pixabay.com

Компоненти перцю, особливо піперин, можуть захищати від пошкодження клітин, покращувати засвоєння поживних речовин, та допомагати з проблемами з травленням.

Крім смакових властивостей, чорний перець може діяти як антиоксидант, пише Healthline.

Читайте також: Супрун назвала дієту, яка нормалізує рівень холестерину та вагу

Він бореться з пошкодженням клітин, спричиненими нестабільними молекулами, які називають вільними радикалами.

Вільні радикали формуються як результати поганого харчування, впливу сонця, куріння тощо.

Чорний перець має антиоксидантні властивості
Чорний перець має антиоксидантні властивості

Чорний перець також має антизапальні властивості, включаючи ефірна олія limonene та beta-caryophyllene. Вони можуть захищати від запалення, пошкодження клітин, та хвороб.

Також чорний перець може посилювати засвоєння та роботу конкретних поживних речовин та корисних компонентів.

Споживання чорного перцю може стимулювати вивільнення ензимів у підшлунковій залозі та кишечнику, що допомагає перетравлювати жири та вуглеводи.

Дослідження на тваринах показали, що чорний перець може попереджувати діарею.

Чорний перець безпечний для людини у нормальних дозах. Але якщо ви з'їдаєте його більше норми, можете відчути побічні ефекти – печію у горлі чи шлунку.

Чорний перець також може сприяти засвоєнню деяких ліків, включаючи антигістамінні препарати, які полегшують симптоми алергії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вихідні у травні 2019: коли відпочиватимуть на свята українці
сьогодні
10698
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10473
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2374
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 5891
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2581
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3327
Новини
Більше новин
Залиште відгук