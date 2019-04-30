Як чорний перець впливає на організм

Компоненти перцю, особливо піперин, можуть захищати від пошкодження клітин, покращувати засвоєння поживних речовин, та допомагати з проблемами з травленням.

Крім смакових властивостей, чорний перець може діяти як антиоксидант, пише Healthline.

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Він бореться з пошкодженням клітин, спричиненими нестабільними молекулами, які називають вільними радикалами.

Вільні радикали формуються як результати поганого харчування, впливу сонця, куріння тощо.



Чорний перець має антиоксидантні властивості

Чорний перець також має антизапальні властивості, включаючи ефірна олія limonene та beta-caryophyllene. Вони можуть захищати від запалення, пошкодження клітин, та хвороб.

Також чорний перець може посилювати засвоєння та роботу конкретних поживних речовин та корисних компонентів.

Споживання чорного перцю може стимулювати вивільнення ензимів у підшлунковій залозі та кишечнику, що допомагає перетравлювати жири та вуглеводи. Дослідження на тваринах показали, що чорний перець може попереджувати діарею.

Чорний перець безпечний для людини у нормальних дозах. Але якщо ви з'їдаєте його більше норми, можете відчути побічні ефекти – печію у горлі чи шлунку.

Чорний перець також може сприяти засвоєнню деяких ліків, включаючи антигістамінні препарати, які полегшують симптоми алергії.

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