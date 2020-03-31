Як далеко поширюється вірус при кашлянні чи чханні: нові дані
Всесвітня організація здоров'я рекомендує дотримуватися дистанції не менше ніж метр, щоб уникнути передачі вірусу під час чхання. МОЗ України – 1,5–2 метри. Проте, нові дослідження говорять, що варто збільшити дистанцію, а чинні норми некоректні.
Нове дослідження опублікувало видання JAMA Insights.
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Суть дослідження
Вчена Лідія Буруіба з Массачусетського технологічного інституту записала процес чхання камерою з частотою 2000 кадрів на секунду.
Виявилося, що хмара крапель поширюється на 7–8 метрів. Осідаючи, вони забруднюють поверхні патогенами. При цьому відіграє роль не тільки діаметр крапель: залежно від вологості повітря вони можуть затримуватися від декількох секунд.
Багатофазна турбулентна газова хмара від людського чхання/Фото: jamanetwork.com
Якими рекомендаціями користуються наразі
Досліджень щодо того, як далеко коронавірус передається під час чхання, ніхто не проводив. Медики спираються на загальноприйняті рекомендації, які в 1930-х роках були запропоновані вченим Вільямом Уеллсом.
Тоді він припустив, що краплі під час чхання й кашлю діляться на великі та маленькі. Перші швидко осідають в невеликому радіусі від того, хто чхнув або кашлянув, а маленькі зберігаються в повітрі довше, але потім вода з них випаровується і патогени залишаються в підсушеному вигляді. Сам Уеллс тоді говорив, що ці дані лише теоретичні, але ними досі керуються в усьому світі.
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