Як доглядати взимку за шкірою, схильною до прищів

Навіть найжирніша шкіра з настанням холодів починає вередувати: лущитися та подразнюватись. Особливо це стосується тих, хто лікує акне.

У зв'язку з відсутністю яскравого сонця, люди можуть дозволити собі значно більше лікарських засобів і процедур. Але саме через холодний вітер або повітря, низьку вологість в приміщеннях – результату не так просто досягнути, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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7 основних правил догляду за шкірою з акне взимку

1. Змініть очищуючий засіб на кремові текстури. Особливо, якщо після вмивання є відчуття стягнення шкіри. Приклад:

крем-гель для вмивання Ziaja ULGA;

крем-гель для вмивання Claire de Nature.

2. Додайте живлення і зволоження. В ідеалі на ранок – щільніші текстури, на вечір – легші, але здатні наситити шкіру вологою. Приклад:

крем TEEN DERM Hydra;

Uriage крем HYSEAC R;

Clinique Superdefense нічний крем.

Якщо лікуєтеся зовнішніми ретиноїдами, можна наносити зволожувальний крем до / після них з проміжком у 20-30 хв (для захисту шкіри від подразнення).

3. Додайте сироватки. Обов'язково на вечір, можна і на ранок. А зверху ще й ваш крем через 2-3 хвилини.



Взимку потрібно використовувати зволожувальні креми \ unsplash.com

4. Не забуваємо про відлущування, 1 раз в 10-14 днів достатньо. Зверніть увагу на ензимний пілінг, з молочною або мигдалевою кислотою. Приклад:

Dermedic ензиматичний пілінг;

пілінг з екстрактом папайї Elysee Cosmetiques.

5. Маски зі звичайною та зволожувальною дією: тканинні, нічні або кремові. Але не з порошковою глиною, вона ще більше висушить вашу шкіру.

6. Сухість губ. Проблема особливо актуальна для тих, хто приймає ретиноїди всередину. Вам допоможуть бальзами для губ на основі бджолиного воску, масла ши та ін.

7. Не вмивайтеся гарячою водою, не тріть обличчя спиртом, увімкніть зволожувач повітря. Наносьте косметику не менше, ніж 30 хвилин до виходу на вулицю.

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