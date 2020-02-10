Як доглядати за губами взимку: поради дерматолога
Більшість людей взимку стикаються з сухістю, лущенням, а можливо навіть тріщинами на губах. Як цьому зарадити – читайте в нашому матеріалі.
Основні правила догляду склала дерматолог Світлана Якубовська.
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В першу чергу не облизувати, не кусати та взагалі ніяк не намагайтеся травмувати губи. Також не можна відривати шкіру пінцетом.
Як доглядати за губами взимку?
- Зверніть увагу на помади з блиском та зволожувальною дією, але не матуючі – вони зроблять ваші губи ще сухішими.
- Можна використовувати скраб, але не на запалені та потріскані губи. З невеликим лущенням і разом з паралельним правильним доглядом – цілком можна використовувати 1 раз на тиждень.
- Найбільш популярний домашній скраб для губ – цукор та мед. Тільки без натирання зубними щітками та ін.
- Гігієнічні помади – це профілактика. Вони непогано захищають губи від вітру та холоду та ін.
Взимку губи потребують особливого догляду / unsplash.com
- Бальзами для губ – засоби інтенсивнішого догляду, насиченіші за складом і поживними компонентами. Звертайте увагу на склад: як основу шукайте олію (ши, оливкова, кокосова та ін), віск (бджолиний, карнаубський і ін), вітаміни А і Е, алое вера та ін. Наносите їх до декількох разів на день. Обов'язково до відвідування басейну і після.
- Також взимку не буде зайвим захист від сонця, він може бути у складі вашого бальзаму для губ, помади, блиску та ін.
Кілька прикладів:
- бальзам для губ від Aloe Plus Lanzarote (з алое віра, spf, бджолиним воском і касторовою олією);
- бальзам для губ Rilastil Repairing Lip Balm (масло ши, арганове, вітамін Е);
- олівець для губ і особи Mustela Hydra-Stick (касторове масло, олія ши, бджолиний віск);
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