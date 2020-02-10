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Як доглядати за губами взимку: поради дерматолога

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Догляд за губами взимку / unsplash.com

Більшість людей взимку стикаються з сухістю, лущенням, а можливо навіть тріщинами на губах. Як цьому зарадити – читайте в нашому матеріалі.

Основні правила догляду склала дерматолог Світлана Якубовська.

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В першу чергу не облизувати, не кусати та взагалі ніяк не намагайтеся травмувати губи. Також не можна відривати шкіру пінцетом.

Як доглядати за губами взимку?

  • Зверніть увагу на помади з блиском та зволожувальною дією, але не матуючі – вони зроблять ваші губи ще сухішими.
  • Можна використовувати скраб, але не на запалені та потріскані губи. З невеликим лущенням і разом з паралельним правильним доглядом – цілком можна використовувати 1 раз на тиждень.
  • Найбільш популярний домашній скраб для губ – цукор та мед. Тільки без натирання зубними щітками та ін.
  • Гігієнічні помади – це профілактика. Вони непогано захищають губи від вітру та холоду та ін.

Взимку губи потребують особливого догляду
Взимку губи потребують особливого догляду / unsplash.com

  • Бальзами для губ – засоби інтенсивнішого догляду, насиченіші за складом і поживними компонентами. Звертайте увагу на склад: як основу шукайте олію (ши, оливкова, кокосова та ін), віск (бджолиний, карнаубський і ін), вітаміни А і Е, алое вера та ін. Наносите їх до декількох разів на день. Обов'язково до відвідування басейну і після.
  • Також взимку не буде зайвим захист від сонця, він може бути у складі вашого бальзаму для губ, помади, блиску та ін.

Кілька прикладів:

  1. бальзам для губ від Aloe Plus Lanzarote (з алое віра, spf, бджолиним воском і касторовою олією);
  2. бальзам для губ Rilastil Repairing Lip Balm (масло ши, арганове, вітамін Е);
  3. олівець для губ і особи Mustela Hydra-Stick (касторове масло, олія ши, бджолиний віск);

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування Дерматологія Краса
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