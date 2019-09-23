Як доглядати за шкірою зранку

Щоб шкіра виглядала гарно протягом всього дня, потрібно за нею правильно доглядати вранці.

1. Очищення. Без нього ніяк вранці. Але особливості його проведення безпосередньо залежать від вашого типу шкіри, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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- при сухій цілком достатньо вмитися звичайною водою (в ідеалі – охолодженою кип'яченою або пляшковою);

- якщо є роздратування – спеціальні міцелярні розчини;

- при жирній шкірі з ранку підійде і ваш вечірній очищаючий гель / пінка.

2. Тонік. Якщо шкіра суха, то потрібно його застосовувати. Тоніки спочатку були створені для того, що відновити ph шкіри після агресивного засобу для чищення. Більшість сучасних засобів для вмивання тепер збалансовані й досить м'які. І звичайно тоніки з кислотами варто залишити на вечір.

3. Крем навколо очей. І чим ми старші, тим він стає необхіднішим: як вранці, так і ввечері. А ось в молодому віці його цілком можна замінити на звичайний денний крем.



Зранку шкіра потребує зволоження

4. Лікувальні препарати / сироватка. Їх радять застосовувати у вечірній час. Однак і вранці цей продукт нам не завадить, особливо якщо шкіра суха / чутлива / зневоднена. Звертайте увагу на антиоксиданти в складі (вітамін С, Е, лецитин тощо).

Приклади:

- Dermedic HYDRAIN3 зволожувальна сироватка;

- TOPICREM ультразволожуюча сироватка.

5. Зволожувальний крем. Це обов'язковий продукт ранкового догляду. Для будь-якого типу шкіри! І хай не буде сироватки / тоніка, а ось крем зі зволожувальною дією має бути обов'язково!

Приклади:

- Rilastil AQUA Лежер для комбінованої / жирної шкіри;

- Pharmaceris A крем HYALURO-SENSILIUM для сухої / роздратованої шкіри.

6. Захист від сонця. У наших широтах восени / взимку допускається присутність захисту, як в тоновому, так і в денному кремі. Не нижче spf 15, хоча б в сонячні дні.

Приклад:

- крем з алое вера та spf 20 від Aloe Plus Lanzarote.

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