Як гарячий душ впливає на здоров'я: користь та шкода

Постояти під гарячою водою буває настільки приємно, що так і тягне оголосити, що приймати гарячий душ зовсім не шкідливо. Але насправді в гарячої води, як і у всього на світі, є свої плюси та мінуси.

Переваги гарячого душу

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Зменшує біль. Користь гарячого душу проявляється при ревматоїдному артриті й хронічних м'язових болях. А оскільки гаряча вода допомагає розслабити м'язи шиї, гарячий душ може допомогти при головних болях напруги.

Знижує стрес. Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США рекомендує приймати гарячий душ, щоб було легше розслабити м'язи – це допоможе швидше зняти нервову напругу.

Допомагає заснути. Після того, як ви зігрілися і ваші м'язи розслабилися, заснути буде простіше. Є дані, що 10-хвилинний гарячий душ допомагав молодим футболістам краще висипатися.

Допомагає при застуді. Якщо подихати теплою водяною парою, буде легше висякатися, а ще гаряча пара може полегшити кашель.

Цікавий факт: допомагає при нудоті в любителів канабісу. Деяких курців марихуани постійно рве – ніхто не знає точно чому. Не до кінця зрозуміло, як гарячий душ допомагає впоратися з блювотою, пов'язаної з вживанням канабісу – але факт, що це допомагає.

Недоліки гарячого душу

Подразнює шкіру. Гаряча вода змиває не тільки бруд, але і секрет сальних залоз, який зволожує шкіру і захищає її від мікробів. Знежирена гарячою водою шкіра стає сухою, тому гарячий душ не рекомендують приймати при екземі та дерматитах. Людям із сухою від природи шкірою краще митися під теплою водою не вище 35 °С.

Збільшує навантаження на серце. Під струменями гарячої води тіло швидко нагрівається. В результаті організм включає систему охолодження: змушує кров припливати до поверхні шкіри, щоб розсіяти надлишок тепла. Шкода гарячого душу через велике навантаження на серце: доводиться збільшити кількість скорочень і об'єм крові, який серце викидає за хвилину. Якщо у вас високий тиск, гарячим душем краще не зловживати.

Ще гарячий душ не рекомендується приймати жінкам-гіпотонікам – тобто тим, у кого низький тиск. Гаряча вода розширює судини, через що тиск падає ще сильніше. Тому під гарячим душем гіпотонік може втратити свідомість.

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