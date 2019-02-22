Як гриби вбивають онкохворих: пояснення Супрун

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Фунготерапія
Фунготерапія / wikipedia.org

Альтернативним методам лікування немає місця в доказовій медицині. Особливо, коли відмова від медичної допомоги загрожує життю пацієнта. За допомогою одного з таких методів намагаються обдурити онкохворих пацієнтів. Це так звана "фунготерапія".

Адепти цього методу пропонують пройти курс та обіцяють повне одужання незалежно від стадії хвороби, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Цей альтернативний метод, як спосіб одужати, зазвичай пропонують люди, що не є медичними працівниками. Вони позиціонують його як панацею, часто надають послуги за великі кошти та забирають у пацієнта час, який він міг би присвятити лікуванню.


Лікування грибами шкодить і вбиває

Супрун пояснила, що саме не так із "фунготерапією":

  • не існує жодного дослідження, що підтверджує ефективність грибів в лікуванні або запобіганні раку;
  • можна говорити про ефективність певного методу, якщо він був підтверджений масштабними клінічними дослідженнями, які проводяться роками або навіть десятиліттями. Жодного схожого дослідження з вивчення ефективності та безпеки препаратів, виготовлених з грибів або їх компонентів проведено не було;
  • може мати непередбачувані побічні ефекти;
  • гриби можуть містити токсичні речовини.

Міністерка додала, що гриби і інші сумнівні рослинні препарати можуть впливати на важливі гематологічні показники пацієнта. Якщо вони не в нормі, це може бути підставою для відстрочення або навіть скасування курсу хіміотерапії. В результаті пацієнт не отримує вчасно лікувального ефекту від традиційного лікування, тим більше не отримує його в результаті прийому "цілющих грибів".

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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