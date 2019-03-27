Про те, що необхідно вживати воду щодня, знає практично кожен. А для того, щоб вона принесла максимальну користь, необхідно знати коли і як пити її.

Дієтолог Світлана Фус пояснила, як потрібно її вживати, йдеться у дописі у Facebook.

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Пити воду потрібно за необхідністю, по відчуттях спраги. Організм посилає сигнал про те, що потрібно терміново поповнити запаси води. У дітей та літніх людей цей сигнал дуже слабкий, тому потрібно стежити за кількістю випитої води ними.

Можна пити воду хаотично (від випадку до випадку) та за деякими правилами.

Дієтолог радить починати день та закінчувати його водою. Одну склянку необхідно випити натщесерце і одну за годину до сну. Ще по склянці між прийомами їжі через 1 – 1,5 год. Найкраще пити теплу воду, оскільки вона буде сповільнювати процеси травлення. Решту кількість води дієтолог радить пити за власним розсудом невеликими ковтками.



Дієтолог радить починати день та закінчувати його водою

Під час їжі можна випити невелику кількість теплої води, чаю або іншого напою, але тоді, коли ви їсте щільну їжу. Не варто запивати водою продукти з борошна.

Чай, сік, компот, кисіль та інші види солодких напоїв не зможуть замінити воду. В них додають цукор, а це вже їжа. А кофеїн у великій кількості володіє сечогінною дією. Тому чаю і кави краще вживати не більше 3-4 чашок в день.

Найкраще пити сиру воду – бутельовану або пропущену через фільтри для очищення. Не варто захоплюватися мінеральною водою. Вона містить велику концентрацію мінералів, тому її призначають у лікувальних цілях.



Як і коли потрібно пити воду