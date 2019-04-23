Як кофеїн впливає на заняття спортом

Ті, хто найбільш сильно реагує на кофеїн, можуть поліпшити працездатність аж до 16 відсотків, про це розповідають вчені, що досліджували це в групі із вчених з Австралії, США та Британії.

Дослідники провели оцінку 300 наукових робіт на цю тему з майже 5-ма тисячами "піддослідних".

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Яка доза кофеїну покращує роботу організму

Кофеїн в організмі від двох порцій кави може поліпшити результати фізичних вправ від 2% до 16%.

Крім того, що ми насолоджуємося смаком, головна причина, чому ми п'ємо каву, – це потрапляння кофеїну в кров. Кофеїн допомагає не спати, підвищує концентрацію та увагу, когнітивні функції, навички короткострокової пам'яті та розв'язання проблем. Він також може підвищити фізичну працездатність,

– зазначили вчені.

При цьому варто зазначити, що доза кофеїну в каві варіюється від типу зерен, способу приготування, виробника та інших факторів. В середньому в одній чашці міститься від 95 до 165 міліграмів речовини.

Яку каву варто вживати

Експерти вважають, що для поліпшення показників необхідно від 3 до 6 міліграмів на 1 кілограм. Тобто людині вагою близько 70 кілограмів потрібно від 210 до 420 мг кофеїну – це приблизно дві чашки кави.

Для середньостатистичної людини поліпшення, ймовірно, буде в межах 2-6%. Це не так вже й багато в повсякденному житті, але в змагальних видах спорту відносно невеликі поліпшення в продуктивності можуть мати велике значення.

Кофеїн може поліпшити здатність бігати та їздити на велосипеді довше, аніж зазвичай або пройти певну відстань за коротший проміжок часу. Він також може дозволити виконати більше вправ із вагою в тренажерному залі,

– пояснили автори дослідження.

Вживати напій рекомендують за 45-90 хвилин до початку тренування. Деякі форми кофеїну, наприклад – кавова жувальна гумка, засвоюються швидше і можуть викликати ефект підвищення продуктивності навіть при вживанні за 10 хвилин до тренування.

Фахівці застерігають, що надмірне вживання кофеїну загрожує безсонням, нервозністю, головним болем і розладами шлунково-кишкового тракту.

Ми виявили, що кофеїн покращує здібності до бігу, їзді на велосипеді, підняття важких предметів в тренажерному залі. У повсякденному житті це може здатися незначним, але професійним спортсменам важливі бодай найменші зрушення,

– кажуть дослідники.

Чому так відбувається?

Коли людина втомлюється – це відбувається через речовину аденозин. Вона уповільнює діяльність мозку і викликає почуття втоми, а також впливає на певні рецептори.

Хімічна структура кофеїну дуже схожа на аденозин, але діє навпаки. Якщо прийняти кофеїн, він впливає на ті ж рецептори в мозку, але при цьому зменшує відчуття втоми і змінює наше сприйняття зусиль.

Цей ефект однаковий як у людей, які регулярно п'ють каву, так і у тих, хто напій не дуже любить.

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