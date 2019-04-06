Як колір одягу впливає на наш настрій і продуктивність

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Як кольори впливають на настрій
Як кольори впливають на настрій / pixabay.com

Психологи давно довели, що яскраві кольори можуть впливати на наше життя: від рішення про покупку до лайків в інстаграмі.

Навіть одяг різних кольорів має на людину фізіологічну дію і впливає на продуктивність, йдеться в результатах досліджень.

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Дослідницька група Experience Design і вчені з університету Лідса виявили, що велика кількість червоного кольору в одязі збільшує частоту серцевих скорочень і впливає на кров'яний тиск. Професійні спортсмени і звичайні люди можуть використовувати цю інформацію під час тренувань.

Крім непрямого впливу на організм, червоний одяг впливає на сприйняття спортсмена іншими людьми. У Даремськомку  університеті з'ясували, що незалежно від показників, людей в червоних костюмах в 55% випадків вважають головними претендентами на перемогу.

Кольори
Жовтий колір може покращити настрій 

Синій колір, на противагу червоному, заспокоює і зменшує серцеві скорочення. Оточивши себе ним можна зосередитися перед складною сесією або іншою важливою подією.

Припливу ендорфінів і відчуття благополуччя можна досягти, якщо одягнутися в жовтий. Властивостями цього кольору щосили користуються маркетологи в сфері фастфуду: жовті літери "Макдональдса" і Subway, жовтий фон в логотипі "Бургер Кінга" – це повинно викликати у покупця відчуття комфорту і надійності, а компанії – допомагати заробляти.

Щоб відновити сили і відпочити, психологи рекомендують нейтральний сірий колір. У поєднанні з синім він дасть мозку максимальне розвантаження.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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