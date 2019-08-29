Як лікувати облисіння: поради Супрун

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Як лікувати облисіння – що робити і чим лікуватися при облисінні
Лікування Алопеції / unsplash.com

Алопеція – це офіційна назва облисіння. Якщо вона залежить від чоловічих статевих гормонів, то вона називається андрогенетична алопеція. Вона може розвиватися за чоловічим типом.

У такому разі волосся тоншає на чолі та скронях, а також тімені, і замінюється безбарвним тонким волоссям, розповіла очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Як лікувати облисіння?

1. Передусім звернутися до лікаря. Це може бути дерматолог або трихолог. Якщо наявні супутні проблеми, до прикладу, зайва вага, то варто на початку проконсультуватися з вашим сімейним лікарем.

2. Алопеція не лікується раз і назавжди. Але є препарати, що її сповільнюють і допомагають відростити волосся.

3. У разі облисіння в чоловіків їх аж два: пероральний препарат фінастерид, блокатор ферменту альфа-редуктази, і місцевий міноксидил (5% розчин). Мезотерапія, лазерна терапія, введення збагаченої на тромбоцити плазми мають низьку ефективність, погано запобігають подальшій втраті волосся, і можуть бути шкідливими, особливо введення плазми

4. Лосьйон чи піну з 2% або 5% міноксидилом слід наносити двічі на день, і ефект припиняється разом із терапією. 5% розчин ефективніший за 2%. Цей препарат подовжує фазу росту волосяних фолікулів та стимулює виділення низки факторів росту в шкірі голови.

Як лікувати облисіння
Облисіння можна пригальмувати, але не вилікувати.

5. На початку терапії, і одразу після припинення, волосся випадає сильніше. Є пероральні препарати міноксидилу, але вони мають більш виражені побічні ефекти, як-от гіпертрихоз (ріст волосся в нетипових місьцях) чи дерматити й сухість шкіри. Чи воно діє, чи ні, слід оцінити через пів року лікування, і приймати рішення щодо продовження терапії. Міноксидил токсичний для котів і собак – випадковий контакт із речовиною може бути смертельним.

6. Фінастерид слід приймати щодня по 1 мг. Це інгібітор ферменту альфа-редуктази, яка в шкірі перетворює тестостерон на ДГТ. Вона активніша саме в тих ділянках, де волосся втрачається. 90% людей реагують на цю терапію. Тоді випадіння і тоншання волосся припиняється, і на 10% збільшується його кількість. Тобто цей препарат краще приймати, коли алопеція тільки розпочалася.

Він далеко не ідеальний. Серед побічних ефектів еректильна дисфункція, зниження лібідо і проблеми з еякуляцією, гінекомастія (збільшення молочних залоз) але вони нечасті. З іншого боку, фінастерид прописують в разі доброякісних пухлин простати. 

7. В довготривалій перспективі, пероральний фінастерид вважається дієвішим за 2% міноксидил. Поєднання цих препаратів є ще більш ефективним

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Уляна Супрун Чоловіче здоров’я Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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