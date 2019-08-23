Як люди ставляться до ваших селфі: відповідь психологів

Селфі можуть знищити добре ставлення до вас і вашого інстаграму, впевнені психологи з Вашингтонського університету.

Вони провели експеримент з використанням фотографій з реальних акаунтів. Спочатку дослідники проаналізували пости на сторінках 30 студентів, які перед цим заповнили анкету про свої особисті якості.

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Потім їх знімки відправили 119 студентам з іншого університету, які повинні були оцінити людей з першої групи.

Коли психологи подивилися на результати, то виявили, що любителі селфі викликали у другої групи студентів негативну реакцію набагато частіше, ніж ті, хто робить інший формат фото.



Люди сприймають селфі ознакою нарцисизму

Навіть якщо два профілі мали схожу тему, наприклад, подорожі, почуття до людини, яка виклала селфі, були негативними, а до того, хто розміщував інші формати – позитивними,

– розповів Кріс Баррі, один з авторів дослідження.

Відторгнення викликали саме селфі – знімки, де людей фотографував хтось інший, сприймалися нормально. Вчені припускають, що це відбувається через те, що селфі виглядають надуманими, неприродними та є ознакою нарцисизму.

Але Баррі підкреслює, що дослідження показує саме сприйняття знімків, а не наміри тих, хто їх викладає. Рівень нарцисизму у тих, хто робить Селфі, був не вище, а іноді навіть і нижче, ніж у шанувальників інших форматів.

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