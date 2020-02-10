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Як мастурбація допомагає вилікувати застуду та грип

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Мастурбація покращує імунітет / unsplash.com

Мастурбація покращує імунну систему і підвищує рівень лейкоцитів, допомагаючи боротися з інфекціями та хворобами. Це відбувається шляхом викидів окситоцину і дофаміну – гормонів кохання і щастя, а також зниження рівня кортизолу – гормону стресу.

Дослідники з Університетської клініки в Ессені попросили 11 добровольців взяти участь в експерименті, який вивчав вплив мастурбації на кількість лейкоцитів і імунну систему.

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Кількість лейкоцитів кожного учасника аналізували за 5 хвилин до і через 45 хвилин після досягнення оргазму. Результати підтвердили, що сексуальне збудження і оргазм збільшили кількість лейкоцитів – клітин-кілерів, які допомагають боротися з інфекціями.

Мастурбація покращує імунітет
Мастурбація покращує імунітет / unsplash.com

Крім того, мастурбація може полегшити або зняти біль, допомагає спокійно заснути, що теж є запорукою сильної імунної системи. Це підтверджує невролог і фахівець з головного болю Стефан Еверс, за його словами, напад мігрені відступає після мастурбації приблизно у кожного третього пацієнта.

Еверс і його команда провели дослідження за участю 800 осіб з мігренню. У 60% з них біль зникла після мастурбації і досягнення оргазму.

Фахівці впевнені, що якщо мастурбувати регулярно, то імунітет буде досить міцний, щоб справлятися з хворобами і взагалі не хворіти.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Секс Імунітет Грип в Україні
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