Як мастурбація впливає на сексуальне здоров'я жінки

Час, коли мастурбацію вважали ознакою недоумства і розумового божевілля пройшли. Попри це, і досі є безліч міфів про те, що мастурбація шкодить організму.

Однак мастурбація існувала й існує. І шкідливою ​​її можна вважати тільки, якщо вона надмірна. Тоді, коли вона займає всі думки й час, а також заважає нормально існувати в соціумі й будувати стосунки, розповіла сексолог Марина Абрамова.

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І якщо для чоловіків користь мастурбації виступає більше як зняття напруги й тренінг витривалості, для жінок вона може означати дещо інше.

1. Вивчення себе. Найголовніший плюс. Інколи дівчата розповідають, що її чоловік робить все не так вже 3 роки, і вона замислюється про розлучення. На питання "а як їй потрібно" – вона не знає, що й сказати. Тому що не розуміє, як їй потрібно.

Будьте відповідальні за своє задоволення. Досліджуючи себе, ви зможете поділитися цією цінною інформацією зі своїм чоловіком і отримувати набагато більше насолоди від сексу.

2. Відсутність сексуального голоду. Це корисно, коли у вас немає чоловіка. У цьому випадку мастурбація допомагає уникнути випадковим статевим зв'язкам.

3. Даруємо собі любов і увагу. Увага до свого тіла, пещення себе, погладжування – є корисним для психіки. І це допомагає в смутку не погоджуватися на все заради людини, яка скаже ласкаве слово і приголубить. Ви вже доросла людина. І можете самі собі давати все, що захочете.

4. Солодкий сон. Якщо у вас проблеми з засипанням, в голову лізуть зайві думки, спробуйте ось такі "ліки". Це не гарантований спосіб заснути, але багатьом допомагає.

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